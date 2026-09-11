Heukino: Neue IPTV-App setzt auf iCloud statt Konten

Heukino ergänzt die Auswahl an IPTV-Apps für Apple-Geräte um einen nativ mit SwiftUI entwickelten Player. Die Anwendung läuft auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac und bringt selbst keine Sender oder Abonnements mit. Nutzer binden eigene Streaming-Quellen (etwa per M3U-, M3U8- oder Xtream-Zugang) ein, Programmdaten kommen auf Wunsch per XMLTV-EPG hinzu.

Damit folgt die App einem ähnlichen Prinzip wie TV Set und UHF, geht beim Funktionsumfang aber weiter. Neben Favoriten und geräteübergreifendem Fortschritt stehen Profile mit PIN-Schutz, Erinnerungen, Catch-up für entsprechend ausgestattete Anbieter und Multi-View bereit. Bis zu vier Sender lassen sich gleichzeitig anzeigen, der Ton wechselt per Tipp.

iCloud-Sync statt eigenem Benutzerkonto

Der Entwickler verzichtet auf eigene Konten und Server. Einstellungen, Profile, Favoriten und Wiedergabefortschritt werden über die persönliche iCloud synchronisiert. KI-basierte Empfehlungen sollen ausschließlich lokal auf dem Gerät entstehen.

Für die Wiedergabe kombiniert die App Apples nativen Player mit einer zusätzlichen Engine für Formate wie MKV, AVI und TS. Hinzu kommen Bild-in-Bild, AirPlay, Untertiteloptionen, mehrere Audiospuren und Kapitel. 4K, HDR10, HLG, Dolby Vision und Dolby Atmos sind möglich, sofern die jeweilige Quelle sie liefert.

Auf dem Mac gibt es mit unserer kostenlosen Anwendung MacTV inzwischen ebenfalls eine schlanke Lösung für frei erreichbare Live-Streams. Dort steht inzwischen ein durchsuchbares Senderverzeichnis bereit, während die zuvor ergänzte EPG-Ansicht das laufende Programm direkt in der App anzeigt. Heukino zielt mit mehreren Plattformen, Profilen und zusätzlichen Wiedergabefunktionen auf einen deutlich breiteren Einsatz.

Sieben Tage testen, danach Abo oder Einmalkauf

Heukino stammt vom Solo-Entwickler Johannes Müller, der die App als erstes größeres SwiftUI-Projekt entwickelt hat. Zum Einstieg liegt eine legale Beispiel-Playlist mit frei empfangbaren deutschen Sendern bei. Für Filme und Serien lassen sich zudem eigene Zugänge zu TMDb, OMDb, Trakt und OpenSubtitles hinterlegen.

Premium lässt sich sieben Tage kostenlos testen. Danach kostet die Einzelversion 1,99 Euro pro Monat, 9,99 Euro pro Jahr oder einmalig 29,99 Euro. Werbung und Wasserzeichen gibt es nicht. Voraussetzung ist iOS 17 oder neuer.