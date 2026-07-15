Kostenlose Fernseh-App: MacTV zeigt jetzt das laufende Programm

Die kostenlose Fernseh-App MacTV ergänzt ihre Senderauswahl um aktuelle Programminformationen. Beim Umschalten erscheint nun ein Banner, das den Titel und die Sendezeit der laufenden Sendung anzeigt. Die Angaben bezieht die Anwendung über die offene Programmschnittstelle von MediathekView.

Das EPG zeigt beim Umschalten Infos zur laufenden Sendung

MacTV haben wir als schlanke Anwendung für Live-Fernsehen auf dem Mac entwickelt. Die App spielt vor allem Streams öffentlich-rechtlicher Sender in einem schwebenden Fenster ab. Sie benötigt weder ein Benutzerkonto noch eine Cloud-Anbindung. Seit der letzten Aktualisierung läuft MacTV sowohl auf Macs mit Apple-Prozessoren als auch auf älteren Intel-Modellen.

EPG liefert eine Übersicht aller laufenden Sendungen

Neben dem kurzen Hinweis beim Senderwechsel besitzt MacTV jetzt einen eigenen EPG-Bereich mit der aktuellen Programmübersicht. In diesem Bereich (die Tab-Taste blendet das EPG ein) zeigt die App alle eingerichteten Sender zusammen mit der jeweils laufenden Sendung an. Nutzer können durch die Liste navigieren und das gewünschte Programm mit der Eingabetaste direkt aufrufen.

Die neue EPG-Ansicht wird mit der Tab-Taste aufgerufen

Damit lässt sich das aktuelle TV-Angebot direkt überblicken, ohne sich erst mal durch jedes Programm einzeln schalten zu müssen. Die Funktion ergänzt die bislang auf Sendernamen und Streams konzentrierte Auswahl um Informationen zum laufenden Fernsehprogramm.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Screenshots anzufertigen. Ein Druck auf die Leertaste speichert das aktuelle Fernsehbild als PNG-Datei. Für jeden Sender legt MacTV einen eigenen Unterordner an. Standardmäßig landen die Aufnahmen im Ordner „MacTV“ innerhalb des Bilderverzeichnisses. Der Speicherort kann jedoch in den Einstellungen geändert werden.

Alle wichtigen Tastaturkurzbefehle lassen sich in den Einstellungen einsehen

Pfeiltasten regeln Sender und Lautstärke

Auch die Tastatursteuerung wurde überarbeitet. Mit der linken und rechten Pfeiltaste wechseln Nutzer zwischen den Sendern. Die Pfeiltasten nach oben und unten erhöhen oder verringern die Lautstärke. Über die Taste M lässt sich der Ton stummschalten.

Die gewählte Lautstärke sowie die Stummschaltung bleiben beim Wechsel auf einen anderen Sender erhalten. Dadurch muss der Ton nicht nach jedem Umschalten erneut angepasst werden. Die neue Belegung trennt die Senderwahl klar von der Lautstärkeregelung und ermöglicht es, die Wiedergabe weitgehend ohne Maus zu bedienen.

Ein Druck auf die Leertaste erstellt einen Screenshot im PNG-Format

MacTV 1.7.1 ist zudem signiert und von Apple notarisiert. Dadurch startet die App nach dem Entpacken ohne Gatekeeper-Warnungen und kann direkt in den Programme-Ordner verschoben werden. Wir hoffen ihr habt Spass mit der app, greift gerne zu.