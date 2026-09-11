Speediance: Neues Wearable trifft auf tragbares 100-Kilo-Fitnessstudio

Speediance erweitert sein Angebot an vernetzten Fitnessgeräten neben neuen Gym Monster-Modellen um zwei ungewöhnliche Produkte. Der neue Speediance Strap kommt am 17. September auf den Markt und soll am Handgelenk kontinuierlich die Körperkerntemperatur erfassen. Parallel startet die Vorbestellphase für das Gym Nano, einen nur 8,2 Kilogramm schweren Kabelzugtrainer mit bis zu 100 Kilogramm digitalem Widerstand.

Beim Speediance Strap verzichtet der Hersteller bewusst auf ein Display. Im Mittelpunkt stehen stattdessen physiologische Daten, die das Training und die Regeneration ergänzen sollen. Für die Messung der Körperkerntemperatur greift Speediance auf die Calera-Technologie des Schweizer Unternehmens greenteg zurück.

Aus dem persönlichen Temperaturverlauf will Speediance unter anderem ein individuelles „Peak Window“ ableiten – also den Zeitraum, in dem der Körper besonders bereit für intensive Belastungen sein soll. Während des Trainings kann die Temperaturentwicklung zudem Hinweise auf die Wärmebelastung geben. Langfristig sollen die Werte zusammen mit Schlaf-, Stress- und Erholungsdaten betrachtet werden. Als medizinisches Diagnosegerät ist der Strap dennoch ausdrücklich nicht gedacht.

100 Kilogramm Widerstand zum Mitnehmen

Deutlich handfester fällt das Gym Nano aus. Das kompakte Direktantriebssystem misst 120 × 159 × 375 Millimeter und erzeugt bis zu 100 Kilogramm Widerstand. Ein 5,1 Meter langes Kabel und Geschwindigkeiten von bis zu 6,4 Metern pro Sekunde sollen neben klassischem Krafttraining auch Sprint-, Sprung-, Ruder- und Schlittenübungen ermöglichen.

Über verschiedene Halterungen lässt sich das Gym Nano an Trainingsracks befestigen. Zwei Geräte können im TWIN-Modus gekoppelt werden, um beide Körperseiten unabhängig voneinander zu belasten und Leistungsunterschiede sichtbar zu machen. Erfasst werden unter anderem Kraft, Leistung, Bewegungsgeschwindigkeit und Links-rechts-Asymmetrien.

Der integrierte Akku soll nach Angaben des Herstellers unter definierten Testbedingungen für bis zu 19 Trainingseinheiten reichen. Die Vorbestellphase läuft bereits; der reguläre Verkauf startet am 10. Oktober. Der Speediance Strap folgt bereits am 17. September und soll sich grundsätzlich ohne zusätzliches Abonnement nutzen lassen.