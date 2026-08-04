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Einfache Senderliste statt URL-Suche

MacTV 1.8: Fernseh-App jetzt mit Senderverzeichnis
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Unsere kostenlose Fernseh-App MacTV liegt jetzt in Version 1.8 vor und kümmert sich diesmal vor allem um ein Thema, das bei Live-TV-Apps schnell lästig wird: neue Sender und deren Stream-Adressen. Statt passende URLs im Netz zusammenzusuchen und anschließend manuell einzutragen, bietet die App in den Einstellungen nun ein durchsuchbares Senderverzeichnis an.

Screenshot Menu

Ansonsten ändert sich nicht viel. Die kostenlose Anwendung bringt Live-Fernsehen in ein kleines, schwebendes Fenster auf den Mac und verzichtet auf Benutzerkonto und Cloud-Anbindung. Wir hatten die App im Mai erstmals vorgestellt und seitdem mehrere Aktualisierungen ausgegeben, zuletzt die Ergänzung um Programminformationen und eine EPG-Ansicht.

Neue Sender per Auswahl übernehmen

Neben dem Plus-Knopf in den Einstellungen findet sich jetzt eine zweite Schaltfläche. Sie öffnet ein Verzeichnis deutscher Sender, das erst auf ausdrücklichen Klick geladen wird. Der Abruf umfasst rund 70 KB und verändert die bereits eingerichtete Senderliste nicht. Nutzer wählen die gewünschten Einträge aus und übernehmen sie anschließend in die App.

Screenshot Player

MacTV: Mit Senderanzeige und EPG-Informationen

Voreingestellt zeigt die App nur deutsche TV-Sender an. Sender aus anderen Ländern sowie FAST-Kanäle, also werbefinanzierte Serien- und Filmschleifen etwa von Pluto TV und vergleichbaren Angeboten, bleiben dann ausgeblendet. Aus 310 Einträgen werden so 192. Zusätzlich lässt sich die Auswahl nach Kategorien wie Nachrichten, Sport, Musik oder Regional einschränken. Bereits vorhandene Sender markiert MacTV entsprechend und übernimmt sie nicht ein zweites Mal.

Updates melden sich leise im Hintergrund

Neu ist außerdem ein Update-Hinweis. MacTV prüft künftig höchstens einmal täglich im Hintergrund, ob eine neuere Version bereitsteht, und meldet sich nur dann. Mehrere Korrekturen betreffen die Einstellungen. Die Fußzeile mit Plus und Minus sowie die Knopfreihe passten beim Öffnen teils nicht ins Fenster und wurden erst nach dem Vergrößern sichtbar. Neue oder umbenannte Sender erscheinen zudem sofort in Menüleiste, Fenstertitel und Auswahlliste, auch wenn ein Stream bereits läuft.

Mactv Sender Verzeichnis

Für Intel-Nutzer ist die neue Ausgabe ebenfalls relevant. Nach der früheren Umstellung auf eine Universal-App haben wir Version 1.7.1 versehentlich nur für Apple-Prozessoren bereitgestellt. Die aktuelle Veröffentlichung ist wieder ein Universal Binary und läuft auf Intel-Macs sowie auf Macs mit Apple-Prozessor. Voraussetzung bleibt macOS 13 oder neuer. Die App ist signiert, notarisiert und komplett kostenfrei.
04. Aug. 2026 um 12:30 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

      • Das war auch mein Gedanke. Könnte man das umsetzen oder spricht eine Apple Richtlinie dagegen?

    • Kannst Du mit SenPlayer oder TVSat selbst ermöglichen. Brauchst dir dann nur die Stream URLs zusammen suchen und eine m3u oder m3u8 Playlist erstellen und in die oben genannte Apps einfügen. VLC kann auch auf dem AppleTV fernbedient werden. Es bringt einen eigenen lokalen Webserver mit. Per üblichen Browser aufrufen, die lokale IP wird dafür in VLC angezeigt, dann die URL einfügen und Play drücken.
      Einfach in das Thema m3u einarbeiten.

  • Radio & TV hier nur noch über eure beiden Apps – DANKE!

  • Funktioniert bei mir nicht, weder öffnet sich das Programm noch funktioniert es über die Terminaleingabe. Bei der vorherigen Version drehte sich auch nur das Rad……aber da hat es wenigstens am Anfang mal funktioniert. Jetzt geht garnichts

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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