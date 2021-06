Geheimtipp TRex: Kostenfreie Text-Extraktion für den Mac

Nach dem Anschlag des Tastenkürzels Command+Shift+2 verwandelt TextSniper den Mauszeiger in ein Fadenkreuz, mit dem ihr nun einen Rahmen um den Text ziehen könnt, der erfasst werden soll. Anschließend wird der so erfasste Text in die Zwischenablage kopiert und kann hier weiterverarbeitet bzw. in beliebigen anderen Anwendungen eingesetzt werden. TextSniper verlangt für seine Dienste 7 Euro und versteht sich auf sieben Textsprachen.

Ihr erinnert euch an TextSniper ? Im vergangenen November vorgestellt, handelt es sich bei der Mac-Anwendung um einen Download der in der Lage ist Texte aus Fotos, Grafiken und kopiergeschützten PDF-Dokumenten zu extrahieren. Die Anwendung setzt dafür auf die OCR-Texterkennung des Mac-Betriebssystems und funktioniert ähnlich wie die Funktion zur Aufnahme von Bildschirmfotos.

