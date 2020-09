PDFify: Version 3.0 führt Abo-Modell ein

Den Mac-Download PDFify von Dirk Holtwick, eine bislang komplett kostenlos angebotene Anwendung zum Erstellen von durchsuchbaren PDF-Dokumenten, haben wir erstmals zu ihrem Debüt im September 2018 vorgestellt. Jetzt liegt die hervorragende Mini-App des Mülheimer Entwicklers, der unter anderem für die Rechnungsverwaltung Receipts verantwortlich zeichnet, in Version 3 vor und setzt fortan auf die finanzielle Unterstützung zufriedener Anwender.

Neu in Version 3.0

Doch bevor wir zum finanziellen kommen, werfen wir einen Blick auf die neuen Funktionen der jetzt erhältlichen Version 3.0. Diese Unterstützt nun sowohl die von Apple bereitgestellte Texterkennung Apple Vision 1.o (die allerdings nur auf englische Texte angewandt werden kann) als auch die mehrsprachige OCR-Texterkennung Tesseract 4.1.1.

Zudem bietet PDFify nun die Möglichkeit an, direkt aus der Anwendung heraus Bildschirmfotos zu erstellen und in PDF-Seiten umzuwandeln. Eine Seitenleiste zeigt, wie von Vorschau.app gewohnt, kleine Miniaturansichten an, die App selbst ist jetzt komplett Deutsch lokalisiert.

Ansonsten bietet PDFify natürlich auch weiterhin den bekannten Funktionsumfang an, nimmt beliebig viele Quelldateien entgegen und verwandelt diese in durchsuchbare PDF-Dokumente. Pro Datei (PDFify unterstützt Screenshots, Grafiken, Webseiten, E-Mails und PDFs) wird jeweils eine neue Seite im PDF-Dokument erstellt. Auf den Inhalt wendet PDFify anschließend eine Texterkennung an, die das finale Dokument in ein durchsuchbares PDF verwandelt.

Abo für die Roadmap

Zukünftig wird die Anwendung neue Funktionen jedoch nur noch auf all jenen Rechnern aktivieren, die sich zum Abschluss der (überschaubaren) Abo-Tarife entscheiden. Diese kosten 0,99 Euro pro Monat bzw. 9,99 Euro pro Jahr und sollen dafür sorgen, dass die hier veröffentlichte Roadmap nach und nach umgesetzt wird. Faire Tarife für eine bislang hervorragend praktische Büro-Applikation.