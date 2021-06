SwiftBar: Noch mehr Plugins für die Mac-Menüleiste

Wir empfehlen euch die SwiftBar-App zu laden und das Angebot an Erweiterungen zumindest einmal zu sichten. Inzwischen fällt dieses so umfangreich aus, dass auch für euch sicher die eine oder andere interessante Menüleisten-Anzeige mit von der Partie ist.

Lange Zeit lautete unsere Empfehlung auf eben jene Frage BitBar . Die Open-Source-Anwendung kümmerte sich hervorragend um die angeführten Einsatzzwecke und bot das Werkzeug, um nahezu beliebige Informationen irgendwie in die Mac-Menüleiste zu bringen. Dann jedoch wurde es still um BitBar und die Entwicklung des einfachen Helfers geriet ins Stocken. Da die Community den Nutzen des Werkzeugs jedoch erkannt hatte schickten sich gleich mehrere Entwickler an, hier einen Nachfolger in den Ring zu werfen.

Wie lassen sich nahezu beliebige Informationen in der Mac-Menüleiste anzeigen. Etwa die Ausgabe eines selbst geschriebenen Scripts, die aktuelle Temperatur in Barcelona, der Titel des spielenden Spotify-Liedes oder ein kleiner roter Punkt, falls ein von euch gewählter Musikdienst mal wieder nicht über Sonos erreichbar sein sollte?

