Maccy 2.0 ist da: Mac-Freeware hat die Zwischenablage im Griff

Der Clipboard-Manager Maccy hat ein umfangreiches Update erhalten. Die Open-Source-Applikation steht nach längerer Entwicklungsphase mit 15 Beta-Versionen nun in Version 2.0 zum Download bereit. Entwickler Alex Rodionov bietet die neue Version sowohl über die Projekt-Webseite als auch auf dem Code-Portal GitHub an. Auch im Mac App Store ist die neue Version nach einer Überprüfung mittlerweile verfügbar.

Komplett neues Fundament

Maccy 2.0 weist auf den ersten Blick nur wenige äußerliche Veränderungen auf, jedoch hat sich die zugrunde liegende Technologie grundlegend geändert. Nach Angaben des Entwicklers wurde die App von den bisherigen Technologien AppKit und NSMenu auf SwiftUI und NSPanel umgestellt. Dies soll eine Reihe von Problemen behoben haben und die Grundlage für zukünftige Funktionen schaffen. Beispielsweise könnte in kommenden Versionen Drag & Drop, iCloud-Synchronisation oder sogar eine iPhone-Version integriert werden.

Zu den wesentlichen Neuerungen gehört auch die Umstellung der Datenspeicherung von Core Data auf SwiftData. Die neue Version erfordert macOS 14 (Sonoma) oder höher und bietet gleichzeitig Rückwärtskompatibilität zu Version 1.x.

Unter den neuen Funktionen der Version 2.0 sticht eine Einstellung hervor, mit der Maccy an der zuletzt geöffneten Position erscheint. Außerdem wurde die Suchfunktion überarbeitet: Übereinstimmungen werden nun farblich hervorgehoben, ähnlich wie in Apples Safari-Browser. Darüber hinaus wurde die Speicherverwaltung verbessert, insbesondere beim Kopieren großer Bilddateien.

Kostenlos oder zum Unterstützer-Preis

Alex Rodionov gibt an, mehrere Fehler behoben zu haben, die unter anderem bei der Eingabe asiatischer Schriftzeichen auftraten. Zudem wurden Probleme behoben, bei denen Maccy in bestimmten Szenarien, etwa über Passwortfeldern oder in Spotlight-Fenstern, nicht korrekt angezeigt wurde.

Auch bei der Handhabung der Anwendung gibt es einige Änderungen gegenüber der Vorgängerversion. So lässt sich das Fenster nun frei in der Größe anpassen, und die Historie ist scrollbar. Einige Einstellungen wurden entfernt, darunter die Option, die Länge der Titel oder die Anzahl der angezeigten Einträge festzulegen. Stattdessen sollen Nutzer das Fenster nun nach Bedarf manuell vergrößern oder verkleinern.

Maccy kann kostenlos aus dem Netz geladen und eingesetzt werden, im Mac App Store ist die Anwendung zum Unterstützer-Preis von 9,99 Euro verfügbar.