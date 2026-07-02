Ab August: „Dave the Diver“ kommt auf iPad und iPhone

Nach dem Erfolg auf PC und Konsolen schafft Dave the Diver nun den Sprung auf iPad und iPhone. Im App Store lässt sich das Spiel bereits vorbestellen. Als voraussichtlicher Veröffentlichungstermin wird derzeit der 27. August 2026 genannt. Die App ist rund 3,3 GB groß, setzt mindestens iOS 13 voraus und erscheint in englischer Sprache.

Der Titel des koreanischen Studios Mintrocket zählt zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der vergangenen Jahre. Auf Steam sammelte das Spiel mehr als 130.000 Nutzerbewertungen und erreichte dort eine Zustimmungsrate von 96 Prozent. Statt einer vereinfachten Smartphone Version verspricht der Entwickler eine vollständige Umsetzung des Originals für iPhone und iPad.

Tagsüber tauchen, abends Sushi servieren

Das Spiel kombiniert mehrere Genres miteinander. Tagsüber erkunden Spieler das geheimnisvolle Blue Hole, fangen Fische und sammeln Materialien. Mit den Einnahmen werden Ausrüstung und Waffen verbessert, um bei späteren Tauchgängen tiefer vorzudringen und gefährlichere Meeresbewohner zu bewältigen.

Am Abend wechselt das Geschehen in ein Sushi-Restaurant, das organisiert und ausgebaut werden muss. Neben der eigentlichen Handlung sorgen zahlreiche Nebenaufgaben, Minispiele und zusätzliche Geschichten für Abwechslung. Optisch bleibt die Mischung aus Pixelgrafik und dreidimensionalen Umgebungen erhalten, die bereits auf dem PC den Stil des Spiels geprägt hat.

Für die Bedienung wurden die Steuerelemente an Touchscreens angepasst. Laut Entwickler wurde außerdem die Benutzeroberfläche überarbeitet, damit sich das Spiel auf Smartphones und Tablets komfortabel bedienen lässt.

Kostenlos ausprobieren, danach einmalig freischalten

Auch beim Bezahlmodell orientiert sich Mintrocket an einem inzwischen häufiger genutzten Ansatz. Der Download ist kostenlos und umfasst den Einstieg in das Spiel. Wer anschließend weiterspielen möchte, kann die Vollversion per einmaligem In App Kauf für 9,99 Euro freischalten. Laufende Abonnements oder zusätzliche Inhalte zum Nachkauf sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen.

Mit dem angekündigten Start Ende August erhalten iPad- und iPhone-Nutzer damit erstmals die Möglichkeit, das komplette Abenteuer unterwegs zu spielen. Wer Interesse hat, kann die App bereits jetzt im App Store vormerken und sie zum Veröffentlichungsstart automatisch herunterladen.