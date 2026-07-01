Freeware Netfluss: Jetzt auch mit VPN-Verwaltung direkt in der Menüleiste

Die kostenlose Mac-Anwendung Netfluss entwickelt sich weiter. Nachdem zuletzt Statistikfunktionen, ein integrierter Geschwindigkeitstest sowie Router-Anbindungen für FritzBox, UniFi und andere Systeme ergänzt wurden, erweitert Version 2.4 den Funktionsumfang nun um einen eigenen VPN-Client. Nutzer benötigen damit in vielen Fällen keine separate Software ihres VPN-Anbieters mehr.

Die neue VPN-Verwaltung unterstützt die Protokolle OpenVPN, WireGuard sowie IKEv2, IPsec und L2TP. Konfigurationsdateien lassen sich einzeln, als Ordner oder direkt aus ZIP-Archiven importieren. Das ist insbesondere für VPN-Anbieter interessant, die Routerprofile zum Download bereitstellen. Jede importierte Konfiguration erscheint anschließend als eigener Eintrag und kann direkt aus dem Menüleistenfenster ausgewählt werden.

Während der Verbindung zeigt Netfluss den aktuellen Status, die öffentliche IP-Adresse sowie das Land des verwendeten VPN-Servers an. Zugangsdaten speichert die Anwendung im macOS-Schlüsselbund. Profile lassen sich umbenennen, sortieren oder wieder entfernen.

Automatische Wiederverbindung und DNS-Wechsel

Die neue VPN-Funktion bringt außerdem mehrere Komfortfunktionen mit. Verbindet sich der Mac über einen VPN-Tunnel, kann Netfluss automatisch einen zuvor definierten DNS-Server aktivieren. Nach dem Trennen der Verbindung werden die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Reißt eine VPN-Verbindung unerwartet ab, versucht die Anwendung den Tunnel selbstständig erneut aufzubauen. Auf Wunsch kann außerdem bereits beim Start von Netfluss automatisch eine ausgewählte VPN-Verbindung hergestellt werden.

Die VPN-Funktion ergänzt den bisherigen Schwerpunkt der Anwendung. Netfluss zeigte bislang vor allem Netzwerkaktivitäten, Bandbreitennutzung und die aktivsten Anwendungen direkt in der Menüleiste an. Mit den neuen Funktionen übernimmt die App nun auch Aufgaben, für die bislang meist separate Programme erforderlich waren.

Geringerer Energiebedarf und präzisere Messungen

Neben dem neuen VPN-Modul haben die Entwickler auch an der technischen Basis gearbeitet. Die Hintergrundprozesse wurden überarbeitet, wodurch der Energieverbrauch der Anwendung sinken soll. Gleichzeitig wurde die Erfassung der Downloadgeschwindigkeit angepasst. Das betrifft insbesondere aktuelle Versionen von macOS, bei denen bestimmte Netzwerkzähler nicht immer zuverlässig aktualisiert werden. Netfluss nutzt nun ein alternatives Verfahren, das präzisere Messwerte liefern soll, ohne den Prozessor zusätzlich zu belasten.

Eine weitere kleine Neuerung betrifft die Darstellung in der Menüleiste. Neben den bisherigen Farboptionen steht jetzt auch eine Systemeinstellung zur Verfügung, die sich automatisch an helle und dunkle Menüleisten anpasst und dadurch besser lesbar bleiben soll.

Netfluss wartet hier auf euren Download.