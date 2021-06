Forecast Bar: Das Wetter in der Mac-Menüleiste

Die für Mac, Apple TV und iOS-Geräte verfügbare Wetter-Applikation will zwar ebenfalls ein kostenpflichtiges Monatsabo verkaufen, setzt dieses aber nur voraus wenn die Aktualisierung der Wetterdaten in kürzeren Abständen als alle 120 Minuten erfolgen soll. Wer sich mit Updates im 2-Stunden-Takt zufrieden gibt, kann die Anwendung nach dem Downloads problemlos nutzen.

Was uns bei dem erfolglosen Versuch aufgefallen ist, die Frage mit einem kurzen Blick in das Archiv zu beantworten: Viele der in den zurückliegenden Jahren vorgestellten Lösungen haben inzwischen ihre Segel gestrichen. Temps für Mac hat ihren Dienst eingestellt, Temps wurde seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert, der WeatherIndicator ist nicht mehr im Mac App Store erhältlich.

ifun.de-Leser Lukasz hat uns per E-Mail nach einer einfachen Möglichkeit gefragt, das aktuelle Wetter in der Menüleiste des Mac einzublenden. Keine Bastellösung, wie sie sich weitgehend problemlos mit Xbar oder SwiftBar realisieren lassen, sondern eine einfache Temperaturanzeige die ähnlich komfortabel einzurichten und zu bedienen ist wie die Menüleisten-Anwendungen Calendr oder Stats .

Insert

You are going to send email to