Synology: DSM 7 steht jetzt zum Download bereit

So schneidet DSM 7.0 viele alte Zöpfe ab und wird sich unter anderem von der USB-Unterstützung für WLAN-Adapter, Bluetooth-Sticks, LTE-Modems, USB-Soundkarten und Fernseh-Dongles verabschieden. Synology Moments und die Photo Station verschmelzen zu Synology Photos. Der Cloud Station Server und Cloud Station ShareSync werden in den Synology Drive Server überführt.

Das Update soll im Laufe der kommenden Wochen in allen Regionen auch über die Synology-Systemsteuerung ausgespielt werden, der Anbieter informiert aber bereits, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung in jeder Region leicht variieren kann.

