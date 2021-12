Microsoft Office Familienlizenz und Netatmo Wetterstation zum Aktionspreis

Am heutigen Sonntag habt ihr noch die Chance, die Office-Software Microsoft 365 Family und die mit HomeKit kompatible Netatmo Wetterstation mit deutlichem Preisnachlass zu erwerben. Beide Aktionen laufen noch bis Mitternacht.

Microsoft Office Familienpaket

Microsoft 365 Family ist als Jahreslizenz für 49,99 Euro im Angebot. Zu diesem Preis können bis zu sechs Nutzer die Office-Programme Word, Excel, PowerPoint, One Note und Outlook sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten ein Jahr lang in vollem Umfang verwenden. Obendrauf gibt es noch 1 TB Cloud-Speicherplatz bei Microsoft OneDrive für jeden Nutzer. Das Angebot lässt sich auch auf Vorrat für die Verlängerung eines bestehenden Abos verwenden.

Netatmo Wetterstation mit HomeKit

Die 2012 vorgestellte Netatmo Wetterstation zählt du unseren ältesten Smarthome-Produkten und ist seit rund zwei Jahren auch mit HomeKit kompatibel. Das Starterkit ist heute noch für 119,99 Euro erhältlich und enthält neben der Basisstation für Innenräume einen drahtlos verbundenen Sensor für Außen. Das Innenmodul erfasst neben den an HomeKit übermittelten Werten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität auch den Geräuschpegel im Raum. Vom Außenmodul werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit an die Zentrale und an HomeKit weitergegeben.

Die Netatmo-Station selbst zeigt ihre umfassenden Messwerte vollständig in der App des Herstellers an. Die Station kann zudem beim Erreichen oder Überschreiten vorkonfigurierter Werte beispielsweise für Luftqualität oder Temperatur per Push-Mitteilung informieren und so beispielsweise auch als Lüften-Erinnerung agieren.

Das Netatmo-System lässt sich um weitere Module für Innenräume sowie um separate Regen- und Windmesser erweitern. Im Rahmen der Last-Minute-Angebote von Amazon sind auch diese Module sowie verschiedenes weiteres Smarthome-Zubehör des Herstellers, darunter auch mit HomeKit kompatible Kameras und Rauchmelder, am heutigen Sonntag noch mit Preisnachlass erhältlich.