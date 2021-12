macOS Server endlich bereit für Monterey: Update entfernt Funktionalität

Apple hat das schwer vernachlässigte Server-System macOS Server in dieser Woche mit der ersten Aktualisierung seit April (dem erst vierten Update seit 2019) ausgestattet. Die Versionsnummer wurde dabei auf Ausgabe 5.12 angehoben.

Das Update für das Server-System ist nach längerer Durststrecke nun auch wieder kompatibel mit dem aktuellen Betriebssystem macOS Monterey. Wie ifun.de Anfang November berichtete, konnten Systemadministratoren die macOS Server für die Rechner-Verwaltung einsetzten, bislang keine Clients mit macOS Monterey managen, was dazu führte dass in entsprechenden Umgebungen ein Update-Stopp ausgesprochen werden musste.

20 Euro für zwei Sterne

Apple bietet macOS Server nach wie vor zum Kaufpreis von 20 Euro im Mac App Store an, hat hier jedoch (sowohl in der deutschen als auch in der amerikanischen Filiale) mit vernichtenden Bewertungen zu kämpfen, die in dem System für Unternehmen, Home Office und Schulen schon länger den von Apple formulierten Anspruch vermissen „leistungs­starke Schaltzentrale“ für die Konfiguration von Mac und iOS-Geräte zu sein.

Immer mehr Funktionen verschwinden

Hinzu kommt, dass Apple aus dem Kauf-Download immer mehr Funktionen entfernt, um diese direkt in das macOS-Betriebssystem zu integrieren. In dem Support-Eintrag #HT208312 „(Änderungen in macOS Server 5.7.1)“ hat Apple einen Liste mit Funktionen veröffentlicht, die bereits aus macOS Server entfernt werden sollen.

Das Update auf Version 5.7.1 ging damals rigoros vor und entfernte DNS, VPN, Mail Server, Kalendar, Nachrichten und die Kontaktverwaltung. Da nicht alle Funktionen in das macOS Desktop-Betriebssystem überführt werden, nennt Apple für viele Features im Support-Eintrag auch Open-Source-Alternativen.

Das jüngste Update hat nun den Xsan-Support aus dem Verwaltungspaket ausgelöst.