Mac-Multischalter „One Switch“ schaltet auch das Mikro stumm

One Switch versammelt diverse Mac-Einstellungsoptionen für den schnellen Zugriff in der Menüleiste. In der aktuellen Version 1.13 bietet die App auch die Möglichkeit, per Mausklick das integrierte Mikrofon zu deaktivieren.

Die Stärke von One Switch liegt darin, dass sich eine Vielzahl von oft benötigten Funktionen an zentraler Stelle versammelt finden. Wem die zwei Klicks mit der Maus immer noch zu langsam sind, der kann für jede Funktion der App auch ein eigenes Tastaturkürzel definieren.

Im Moment bietet One Switch 18 verschiedene Mac-Funktionen an, die ihr ganz nach euren Bedürfnissen konfigurieren könnt. Nicht nur die Reihenfolge der Anzeige im Ausklappmenü lässt sich ändern, ihr könnt auch auswählen, welche der Funktionen angezeigt werden sollen und welche nicht. Neben der Mikrofon-Stummschaltung bietet One Switch unter anderem die Möglichkeit zur manuellen Aktivierung des Dunkelmodus, eine „Keep Awake“-Funktion, die den Mac am Einschlafen hindert, einen Schnellverbinder für Kopf- und Ohrhörer oder die Option zum Sperren des Bildschirms.

One Switch kann nach dem Download bei den Entwicklern sieben Tage lang kostenlos getestet werden, der Kaufpreis für die App liegt bei 5 Euro. Für Nutzer der Mac-App-Flatrate Setapp steht One Switch im Rahmen ihres Abos kostenlos zur Verfügung.