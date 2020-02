Hell-Dunkel-Umschalter: Nightfall switcht in der Mac-Menüleiste

Die Frage, welche Anwendungen sich für die Erledigung welcher Aufgaben letztlich durchsetzen, wird ja meist ganz demokratisch ermittelt. Videodateien abspielen? Das Gros der Mac-Anwender setzt hier auf Quicktime, der VLC-Mediaplayer führt die Opposition an und IINA erhält seit geraumer Zeit einen immer größeren Stimmenanteil.

Im Feld der Hell-Dunkel-Umschalter konnte noch keiner der vorhandenen Kandidaten hundertprozentig überzeugen – entsprechend ist noch Platz für Neuzugänge wie Nightfall.

Erst im Januar in Version 2.0 veröffentlicht und vor sieben Tagen zuletzt aktualisiert, legt Nightfall einen kleinen Button in der Mac-Menüleiste ab, mit dessen Hilfe sich zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild des Mac-Betriebssystems hin und her schalten lässt.

Nightfall konzentriert sich dabei auf den Umschaltvorgang und kennt, anders als etwa Nightowl, keine App-Ausnahmen. Dafür bietet die Freeware einen konfigurierbaren Übergangszeitraum an. Nightfall ist nur 2MB klein, in SwiftUI geschrieben und kann hier aus dem Netz geladen werden.

Weitere Hell-Dunkle-Helfer für den Mac