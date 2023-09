Cuber: Mini-Browser für die Mac-Menüleiste

Wenn euch die Idee von Cuber gefällt, ihr mit der Umsetzung allerdings noch nicht vollständig zufrieden sein solltet, dann schaut euch MenubarX und Pipper an. Pipper ist ein komplett kostenloser Mini-Browser, der nicht in der Menüleiste, dafür aber ebenfalls über allen anderen Programmfenstern sitzt.

Apropos Rechtsklick: Die Anwendung wurde nicht von Apple beurkundet, muss zur ersten Ausführung also ebenfalls per Rechtsklick gestartet werden.

Cuber verfügt über eine Adressleiste, Navigations-Tasten und einen Reload-Button. Am unteren Ende des Cuber-Fensters ist zudem ein Hamburger-Menü angebracht über das sich das Browserfenster nach Belieben skalieren lässt. Per Rechtsklick auf das Menüleisten-Icon lassen sich vorhandene Cookies löschen oder Cuber als Autostart-App definieren, die stets gemeinsam mit dem System geladen wird. Auch das Beenden des Mini-Browsers ist per Rechtsklick auf das Icon möglich.

Die Cuber-App will es dabei nicht mit Safari oder Chrome aufnehmen, sondern lediglich die Möglichkeit bieten eine URL anzusteuern, ohne dafür einen vollwertigen Browser starten zu müssen. Cuber ist eine native Mac-App und kein aufgeblähtes Electron-Projekt, was dafür sorgt, dass die App nur schmale zwei Megabyte auf die Waage bringt.

Die kostenfrei ladbare Mac-Anwendung Cuber versorgt euch mit einem kleinen Ein-Fenster-Browser, der in der Mac-Menüleiste lebt, hier so gut wie keinen Platz für sich beansprucht und jederzeit zur Verfügung steht, um mal eben eine beliebige Webseite zu besuchen.

Insert

You are going to send email to