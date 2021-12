SwiftBar: Freie Menüleisten-Anzeige mit vielen Erweiterungen

SwiftBar richtet sich an Bastler, nimmt mit dem Plugin-Katalog aber auch alle interessierten Einsteiger ohne Scripting- und Programmierkenntnisse mit. In diesem Zusammenhang erwähnenswert: Die SwiftBar-Alternative xbar (ehemals BitBar), die auf den selben Plugin-Bestand setzt und es in den zurückliegenden Monaten zu einer etwas größeren Bekanntheit gebracht hat. Beide Freeware-Projekte sind durchaus sehenswert.

Nach längerer Beta-Phase ist SwiftBar jetzt in Version 1.4.1 erschienen und unterstützt nun auch fett gedruckte und kursiv geschriebene Texte in der Mac-Menüleiste. Zudem bringt das Hobby-Projekt von Alex Mazanov ein neues Icon mit und versteht sich fortan auch auf die Aktivierung und Deaktivierung ausgewählter Plugins durch das Klicken entsprechend vorbereiteter Links.

Der Clou: Das Open-Source-Projekt bringt nach der Installation einen ganzen Katalog bereits fertiger Plugins aus der Community mit, die bei Interesse nur noch aktiviert werden müssen. Wer also seine externe IP-Adresse, den Status seines Pi-Hole-Servers, die verstrichene Zeit seit dem letzten Mac-Neustart oder den gerade spielenden Song der Musik.app in der Menüleiste sehen möchte, muss SwiftBar installieren und die entsprechenden Plugins dann nur noch mit der Maus auswählen.

Wer in seiner Mac-Menüleiste noch über ausreichen Platz verfügt, um hier etwa aktuelle Währungskurse, Wetter-Informationen, den Status von Smart-Home-Geräten oder Netzwerkinformationen anzuzeigen, der ist gut damit beraten sich die kostenfreien Mac-Anwendung SwiftBar anzuschauen. Mit dieser lassen sich zusätzliche Inhalte in die Mac-Menüleiste bringen.

Insert

You are going to send email to