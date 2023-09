Apple Store: Neue Schnell-Bestellungen nur in den USA

Anwender, die mit der Überlegung spielen sich zum morgigen Bestellstart der iPhone-15-Familie eines der neuen Smartphone-Modelle zu ordern, sind gut damit beraten dies über die offizielle Apple Store Anwendung zu tun. Seit Jahren laufen die Vorbestellungen über die Apple-Anwendung nicht nur deutlich reibungsloser und zügiger als über den Online Store im Web an, die iPhone-Applikation war zuletzt auch stets eher verfügbar als Apples Online Store.

Soll heißen: Während sich die neue Apple-Hardware in den vergangenen Jahren über die Apple Store Anwendung bereits ordern lies, zeigte der Apple Online Store auf apple.com/de/store noch seine Warte-Botschaft „Wir sind gleich wieder für dich da“ an.

Neue Schnell-Bestellungen in den USA

In den Vereinigten Staaten macht Apple die Nutzung der Apple Store App in diesem Jahr noch ein wenig attraktiver und gestattet Nutzern hier bereits im Vorfeld alle Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssen, um die Bestellung morgen ab 14:00 Uhr schnellstmöglich abzuschicken.

Unter der Überschrift „Get ready“ können Anwender in Übersee ihr favorisiertes iPhone-15-Modell schon wählen, mit dem Mobilfunkanbieter verknüpfen und in den Warenkorb der App legen. So vorbereitet muss zum Bestellstart dann nur noch die finale Bestätigung eingegeben werden – an diese erinnert die Apple Store mit einer Kalender-Erinnerung.

Hierzulande können Anwender die Apple Store App nur nutzen um das Wunschgerät in den „gesicherten Artikeln“ zu speichern, wie unzuverlässig der Zugriff auf diese zum eigentlichen Bestellstart dann jedoch abläuft, haben die letzten Jahre zur Genüge unter Beweis gestellt.

Easy Pay Online Ordering

Grundsätzlich ist empfehlenswert das iPhone und etwaiges Zubehör in getrennten Bestellungen zu ordnen, um die Lieferzeit des Computertelefons zu beschleunigen. Apple Deutschlang erinnert zudem an das Vorhandensein von Easy Pay Online Ordering: