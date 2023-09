AVM vor Verkauf: FRITZ!Box-Macher bereiten Ruhestand vor

Der Name FRITZ, dies lässt sich in dem lesenswerten SPIEGEL-Artikel Die drei erfolgreichen Vier nachlesen, wurde gewählt, da man „einen nicht technischen Namen suchte, der auch im Ausland augenzwinkernd deutsche Wertarbeit andeuten sollte“.

AVM wurde, damals noch als BTX-Dienstleister, in Westberlin gegründet. Ende der 80er-Jahre bot das Unternehmen zuerst ISDN-Karten an. Die erste FRITZ!Box präsentierte AVM dann 2004 auf der Computermesse Cebit.

Seit knapp 40 Jahren ist die Entwicklung des Unternehmens AVM eine große Erfolgsgeschichte. Inzwischen gehen die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von AVM bereits auf die 70 zu. Ihnen ist wichtig, dass der Erfolg von AVM weitergeht, auch wenn sie eines Tages nicht mehr im Unternehmen sind. Diesen Übergang planen sie seit geraumer Zeit aktiv und diskutieren ohne Zeitdruck verschiedene Möglichkeiten. Die geschäftsführenden Gesellschafter haben entschieden, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Das Einzige was feststeht ist das Ziel: Generationswechsel und dennoch Kontinuität. Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen.

AVM dominiert hierzulande das Privatkundengeschäft im Bereich der Internet-Router, ist aber auch als Zulieferer von Netzbetreibern aktiv, die die Geräte des Anbieters als häufig als Kunden-Hardware an Kabel- und DSL-Anschlüssen einsetzen. Das Unternehmen wurde 1986 in Berlin gegründet, zählt fast 900 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 620 Millionen Euro – der Gewinn könnte bei um die 85 Millionen Euro gelegen haben.

