Pipper für Mac: Mini-Browser schwebt immer oben

Als Alternative sei an dieser Stelle der ebenfalls kostenfreie Download MenuBarX in Erinnerung gerufen, der einen vergleichbaren Mini-Browser in der Mac-Menüleiste ablegt.

Pipper verzichtet dabei auf üppige Konfigurationsmöglichkeiten und beschränkt sich auf eine Handvoll nachvollziehbarer Grundeinstellungen. So lässt sich zum einen eine Startseite konfigurieren, die die Pipper-Anwendung beim Start anzeigen soll. Zum anderen kann die Standard-Suchmaschine sowie der zu nutzende User Agent festgelegt werden. Dieser lässt sich bei Bedarf auch so konfigurieren, dass sich die Pipper-App als iPhone ausgibt und entsprechend die mobilen Webseiten der angesteuerten Online-Adressen aufruft und ausgibt.

Dieses bleibt im Gegensatz zu anderen Lösungen jedoch kontinuierlich im Systemvordergrund und wird nicht von anderen Anwendungen überlagert. So lassen sich Livestreams im Blick behalten, ein immer aktives Browserfenster zum sofortigen Zugriff bereithalten und Dashboard-Ansichten so positionieren, dass wichtige Server-Kenndaten nie aus den Augen verloren werden.

