Freeware für den Mac: Actions, TickerPad und MenubarX

Das sogenannte TickerPad richtet sich an Freunde von Kryptowährungen und zeigt deren Kurse in der Mac-Menüleiste an. Ähnlich den Börsenwerten in der Aktien-Applikation lassen sich im TickerPad Bitcoin, Ethereu und sonstige Coins direkt im Blick behalten und schnell auf aktuelle Kursschwankungen hin prüfen.

Actions selbst ist weniger eigenständige Applikation, sondern versteht sich viel mehr als Erweiterung für die offizielle Kurzbefehle-Applikation, die Apple zusammen mit macOS 12 ausgeliefert. So bringt der kostenfreie Download mehrere Bausteine mit, die nach der Installation in der Kurzbefehle-App angeboten werden und hier zum Schreiben neuer Kurzbefehle genutzt werden können. Übrigens auch auf iPhone und iPad.

Insert

You are going to send email to