Verstecktes Debug-Menü in allen Mac-Apps aktivieren

Ein schneller Hinweis für die hier mitlesenden Entwickler, Nerds und Hacker, die gerne auch einen Blick unter die Haube ihres Rechners werfen und der Eingabeaufforderung des Mac-Terminals eher mit Neugier denn mit Argwohn entgegentreten.

Wer möchte, kann seinen Mac über die Eingabe eines einfachen Default-Befehls um ein Debug-Menü erweitern, das nach der initialen Aktivierung in der Menüleiste aller Applikationen angezeigt wird.

Käfersymbol in der Mac-Menüleiste

Im Debug-Menü, das durch ein kleines Käfersymbol in der Mac-Menüleiste dargestellt wird, lassen sich dann Runtime-Informationen zur ausgewählten Applikation einsehen, so genannte Bundle Infos abrufen und sogar Einfluss auf die Darstellung der jeweiligen App im Hell- und Dunkelmodus nehmen. Anders formuliert: Über das Debug-Menü lassen sich einzelne Anwendungen in den Dunkelmodus versetzen, auch wenn das übrige System im hellen Modus arbeitet.

Um das Debug-Menü einzublenden, muss der folgende Befehl im Mac Terminal eingegeben werden, anschließend solltet ihr euer Nutzerkonto einmal ab- und wieder anmelden, damit die Änderung sichtbar wird:

defaults write -g _NS_4445425547 -bool true

Wer sich über die merkwürdige Zahlenkombination wundert, dem empfehlen wir einen Blick auf die Hexadezimal-Notation der einzelnen ASCII-Schriftzeichen zu werfen. 0x44 steht hier für den Buchstaben D, 0x45 steht für den Buchstaben E, 0x42 steht für den Buchstaben B und so weiter. 4445425547 schreibt also lediglich das Wort „Debug“ aus.

Um das Menü wieder verschwinden zu lassen und die Mac-Menüleiste wieder in ihren Ursprungszustand zu versetzen, muss der gleiche Terminal-Befehl mit dem Parameter false eingegeben werden. Also:

defaults write -g _NS_4445425547 -bool false

Im eingeblendeten Debug-Menü sind dann die folgenden Auswahloptionen verfügbar: