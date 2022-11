Apples Mixed-Reality-Headset: Schon im März in der Massenproduktion

Die Entwicklung des Mixed-Reality-Headset soll von mehreren Rückschlägen begleitet worden sein. 2017 etwa gelangten von Apple dokumentierte Betriebsunfälle an das Licht der Öffentlichkeit, die mehrere Vorkommnisse aufführten, bei denen die Augen von Angestellten während erster Tests neuartiger Prototypen in Mitleidenschaft gezogen wurden. ifun.de berichtete damals:

Wie die DigiTimes unter Berufung auf Industrie-Insider meldet , könnte die Massenproduktion des Apple-Headsets bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres Anlaufen. Die teure Hardware, die sich initial vor allem an professionelle Anwender, Early Adopter mit schmerzfreien Preistoleranzen und Entwickler richtet, dürfte demnach schon im März in die Massenfertigung gehen und soll in den Werken des bereits mit mehreren iPhone-Aufträgen bedachten Apple-Partners Pegatron zusammengebaut werden.

