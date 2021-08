Tim Cook: Noch eine Produkteinführung, dann folgt der Rückzug

Wer einen sicheren Wetteinsatz auf den Tisch legen will, der tippt darauf, dass Cook noch bis mindestens 2025 als CEO aktiv sein wird. Erst dann kann der Apple-Chef von einer zusätzlichen Aktien-Vergütung profitieren , die ab 2023 erst nach und nach in den Jahren 2023, 2024 und 2025 jeweils in Dritteln ausgelöst wird.

Dass es sich dabei um den erwarteten Vorstoß Apples in den Bereich Augmented Reality / Virtual Reality handeln dürfte, steht außer Frage. Seit Jahren lässt Cook keine Möglichkeit aus auf das Potenzial der AR/VR-Technologie hinzuweisen – die Arbeiten an einem entsprechenden Headset Apples sollen unter Hochdruck laufen .

Eine vage Prognose, die der Apple-Beobachter Mark Gurman am Sonntag leicht präzisiert hat . Apple-Intern, so Gurman, werde davon ausgegangen, dass Cook vor seinem Rückzug noch eine große Produkteinführung beaufsichtigen werde.

Dass dieser langsam aber zielsicher vonstatten gehen wird, deutete sich bereits zur Jahresmitte an. Damals bestätigte der 60-jährige Unternehmenschef, dass nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit wohl keine weiteren 10 Mehr im Posten des CEO hinzukommen dürften. Im Interview mit der amerikanischen Journalistin und Technologie-Kolumnistin Kara Swisher unterstrich Cook zwar, dass der Tag seines Ausscheidens noch nicht in Sicht sei, allerdings auch keine 10 Jahre mehr auf sich warten lassen wird.

