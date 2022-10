Meta Quest Pro: Mit diesem Headset muss Apple konkurrieren

Damit dies so bleibt sollen sich die Meta Horizon Worlds fortan auch über den Browser und das Smartphone aufrufen lassen, um auch ohne Headset mit den Freunden in der virtuellen Realität abhängen zu können. Eine neue Partnerschaft mit YouTube soll demnächst dafür sorgen, dass sich hier dann auch Videoinhalte gemeinsam konsumieren lassen.

Während die meisten Anwender und Anwenderinnen zum Start der Meta Quest 2 vor rund zwei Jahren noch den Großteil ihrer Zeit in der virtuellen Realität alleine verbracht haben, findet der überwiegende Teil der Headset-Nutzung laut Meta inzwischen in den eigenen sozialen Netzwerken statt.

Das Meta Quest Pro ist das erste einer ganzen Reihe von Headsets die den Übergang in das Metaverse ebnen sollen und kombiniert Virtual Reality und Mixed Reality für den Einsatz in professionellen und spielerischen Umgebungen. So hat Meta bekanntgegeben bereits eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen zu sein, die dafür sorgen wird, dass eine Microsoft Windows 365-Anbindung bereitstehen wird, die die Teilnahmen an Microsoft Teams-Sitzungen direkt aus den sogenannten Meta Horizon Workrooms ermöglichen soll.

