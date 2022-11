Affinity 2: Photo, Designer und Publisher starten neu

Zwischen 2014 und 2019 hat das in Großbritannien ansässige Softwareunternehmen Serif mit Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher drei Kreativ-Applikationen veröffentlicht, die inzwischen nicht nur eine große Anwender-Basis auf sich vereinen, sondern alle auch als ernste Konkurrenten zu den vergleichbaren Software-Angeboten des Platzhirschen Adobe gelten.

Affinity Photo ist eine Fotobearbeitung die es mit Photoshop aufnimmt. Der Affinity Designer richtet sich an kreative Zeichner und Illustratoren und gilt als Gegenentwurf zum Adobe Illustrator. Der Affinity Publisher konkurriert mit Adobe InDesign. Alle drei Anwendungen haben gemein, dass diese in den zurückliegenden Jahren zum Pauschalpreis verkauft wurden. Erst für Mac-Nutzer, später dann auch in Ausgaben für das iPad (mit Ausnahme von AffinityPublisher) und Windows-Rechner.

Auch Affinity 2 ohne Abo

Heute nun hat Serif die nächste Generation der Kreativ-Anwendungen angekündigt und stellt nicht nur große Upgrades für Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher vor, sondern schiebt letztgenannte nun endlich auch auf das iPad.

Wichtigste Info: Auch die neuen Versionen aller drei Anwendungen werden weiterhin einzeln zum Kauf für Mac, PC und iPad angeboten, lassen sich alle in kostenlosen Testversionen ausprobieren und sollen im Zuge des Marktstarts mit einem Rabatt von 40 Prozent offeriert werden.

Neue Universallizenz

Dieser Rabatt gilt auch für die neue „Affinity V2 Universallizenz„, die alle Anwendungen des Herstellers gegen eine Einmalzahlung freischaltet. Gerechnet wird wie folgt: Alle V2-Apps für alle Plattformen kosten im Einzelkauf 382 Euro. Die Universallizenz soll regulär für 199,99 Euro angeboten werden. Zur Markteinführung wird diese mit 40 Prozent Abzug für nur noch 119,99 Euro angeboten – als Einmalkauf, ohne Abo.

Affinity Designer 2 – Das ist neu

Vektorverzerrung Dieser von vielen Kunden gewünschte Neuzugang gibt Ihnen die Möglichkeit, eine zerstörungsfreie Verzerrung auf jede beliebige Vektorgrafik oder jeden Text zu legen. Wählen Sie einfach ein voll konfigurierbares Gitter aus oder eine der Vorgaben für Bögen, Perspektive, Fischauge und Verdrehen. Alle Verzerrungen lassen sich flexibel verändern und per Vorschau in Echtzeit überprüfen – sogar bei komplexen Illustrationen. Formkonstrukteur Intuitives und unkompliziertes Addieren und Subtrahieren von Formen und Segmenten. Durch simples Ziehen zwischen Segmenten lassen sich komplexe Formen erstellen. War nichts? Dann einfach nur durch Halten einer Sondertaste wieder subtrahieren. Messer Zerteilen Sie blitzschnell jede beliebige Form, Kurve oder auch Texte in Fragmente. Durch den Stabilisator arbeiten Sie jetzt noch präziser und mit der Schere können Sie einfach per Klick auf einen Knoten oder ein Kurvensegment jede Kurve bequem zerteilen. Maßwerkzeug und Flächenwerkzeug Vermessen Sie bequem Linienlängen, Segmente, Abstände und Flächen beliebiger Objekte in dem von Ihnen festgelegten Maßstab. Mit dem Maßwerkzeug bestimmen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten/Objekten und mit dem Flächenwerkzeug den Umfang, die Fläche oder die Länge einzelner Segmente von geschlossenen Formen. DXF-/DWG-Import Importieren und bearbeiten Sie AutoCAD- und DXF-Dateien schnell und präzise und übernehmen Sie einfach die Ebenenstruktur und den Maßstab der Originaldatei. Mit Funktionen wie Mehrere Ebenen importieren, Farbkorrektur und Automatisch skalieren bieten unsere Apps erstklassige Importqualität. Ansichtsmodus „X-Ray“ Mit dem neuen Ansichtsmodus blicken Sie in die Tiefen Ihrer Designs und können gezielt einzelne Kurven oder Objekte in komplexen Grafiken auswählen.

Affinity Photo 2 – Das ist neu

Zerstörungsfreie RAW-Entwicklung Entwickeln Sie Ihre RAW-Bilder zerstörungsfrei. So lassen sich alle Entwicklungseinstellungen jederzeit ändern – auch, nachdem Sie zusätzliche Ebenen oder Anpassungen in Ihre Dateien eingefügt haben. Sie können die Bilder wahlweise in Ihre Dokumentdateien einbetten oder auch per externer Verknüpfung einsetzen, um die Dateigröße zu reduzieren. Montagemasken Kombinieren Sie mehrere Maskierungsebenen zerstörungsfrei mit den Operatoren „Hinzufügen“, „Subtrahieren“, „Überlappen“ und „XOR“. Dies sind Masken, die Sie zerstörungsfrei verwenden und aus einzelnen Teilen zusammensetzen können. Gitterverzerrung in Echtzeit. Möchten Sie ein Bild oder eine Datei der Oberfläche einer darunter liegenden Vorlage angleichen? Genau das ist jetzt möglich – und zwar absolut zerstörungsfrei. Alle Einstellungen lassen sich also jederzeit ändern. Die ist besonders praktisch für Mock-ups, in denen Sie Dokumentdateien auf Oberflächen wie etwa Buch- oder Magazinseiten platzieren möchten. Normals-Anpassungsfunktion Justieren Sie die Beleuchtungsinformationen in bestehenden Normal Maps. Diese Möglichkeit ist extrem praktisch, wenn Sie an Texturen arbeiten und ermöglicht sogar die Bearbeitung von Ausleuchtungsebenen, die in einer App für das 3D-Rendering erstellt wurden. Live-Masken Entwickeln Sie jede Menge zerstörungsfreie Workflow-Variationen mit den neuen Live-Masken, die automatisch basierend auf den Eigenschaften des darunterliegenden Bildes aktualisiert werden.

Farbtonbereich

Erstellen Sie eine Maske basierend auf einer bestimmten Farbe in Ihrem Bild. Die Maske lässt sich mit Anpassungen und Effekten versehen sowie direkt übermalen. Bandpass Per Bandpass erstellen Sie eine Maske, die sich auf die Kontrastgrenzen in einem Bild konzentriert. Dies ist besonders praktisch für die Retusche, wenn Sie sich auf verschiedene Frequenzebenen konzentrieren möchten, aber auch für kreative Effekte. Luminanz Maskieren Sie bestimmte Helligkeitsbereiche, zum Beispiel einen Teil der Lichter oder Schatten (oder einen beliebigen Bereich dazwischen), um gezielt nur diese Bereiche mit Anpassungen zu verändern. Speichern von Statusvarianten für Ebenen Mit dieser leistungsstarken Funktion speichern Sie verschiedene Sichtbarkeitskonfigurationen für Ihren Ebenenstapel und können so schnell unterschiedliche Designmöglichkeiten oder Versionen Ihrer Arbeit zu vergleichen.

Legen Sie entweder einen manuellen Ebenenstatus an, um Ihre aktuell festgelegte Ebenensichtbarkeit zu speichern, oder einen Smart-Ebenenstatus, bei dem Sie genau festlegen können, ob Sie Ebenen basierend auf einem oder mehreren der folgenden Kriterien ein- oder ausblenden möchten: Ebenenfarbmarker, Ebentyp, Ebenenname und Schutzstatus. Import/Export von JPG XL Affinity Photo war schon immer führend bei der Bearbeitung breiter Farbräume und HDR-Bilder mit vollständiger Unterstützung für HDR-Displays. Mit der neuen Exportoption für JPEG XL – einem Format, das sich vor allem in Webbrowsern immer mehr durchsetzt – können jetzt auch Dritte endlich sehen, was Sie in Affinity Photo sehen.

Affinity Publisher 2 – Das ist neu