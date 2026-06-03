AltTab für macOS: Version 11 führt kostenpflichtige Pro-Funktionen ein

Die AltTab für macOS, die den Fensterwechsel unter macOS nach dem Vorbild von Windows erweitert, bietet nun auch eine kostenpflichtige Pro-Version an. Neben der weiterhin kostenlosen Open-Source-Ausgabe steht Nutzern mit AltTab Pro nun eine erweiterte Variante für 9,99 Euro zur Verfügung. Der Quellcode bleibt öffentlich auf GitHub verfügbar und wird weiterhin offen entwickelt.

AltTab zählt seit Jahren zu den bekanntesten Werkzeugen für Mac-Nutzer, die den in macOS integrierten App-Umschalter durch eine detailliertere Fensterübersicht ersetzen möchten. Statt lediglich zwischen laufenden Anwendungen zu wechseln, zeigt AltTab Vorschauen einzelner Fenster an und erleichtert so die Navigation zwischen mehreren geöffneten Dokumenten, Browserfenstern oder Applikationen.

Kernfunktionen bleiben kostenlos verfügbar

Nach Angaben des Entwicklers bleibt der bisherige Funktionsumfang für den klassischen Fensterwechsel weiterhin kostenlos nutzbar. Dazu gehören die Anzeige von Fenster-Vorschaubildern, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten sowie die schnelle Navigation per Tastatur.

Auch am Open-Source-Modell ändert sich nichts. Der Quellcode wird weiterhin unter der GPL-Lizenz veröffentlicht und kann von Nutzern eingesehen, verändert oder selbst kompiliert werden. Die kostenlose Ausgabe bleibt damit voll funktionsfähig und dient nicht als eingeschränkte Testversion.

ifun.de begleitet die Entwicklung von AltTab bereits seit mehreren Jahren. Ende 2019 erreichte die Anwendung mit Version 2 einen wichtigen Entwicklungsschritt und brachte die von Windows bekannte Fensterumschaltung auf den Mac. Auch später wurde die Anwendung regelmäßig weiterentwickelt und erhielt neue Funktionen sowie Anpassungen an aktuelle macOS-Versionen.

Zusätzliche Funktionen für anspruchsvollere Nutzer

Die Pro-Version ergänzt AltTab unter anderem um eine Suchfunktion, mit der sich geöffnete Fenster per Tastatureingabe finden lassen. Hinzu kommen zusätzliche Darstellungsoptionen, automatische Größenanpassungen der Fensterübersicht sowie mehrere frei konfigurierbare Tastenkombinationen mit individuellen Einstellungen.

Darüber hinaus soll die kostenpflichtige Variante die langfristige Weiterentwicklung des Projekts finanzieren. Entwickler Louis Walter verweist auf den gestiegenen Aufwand für Fehlerkorrekturen, Tests und die Anpassung an neue macOS-Versionen. Die bislang überwiegend in der Freizeit entwickelte Anwendung wird nach eigenen Angaben inzwischen von mehreren Hunderttausend Nutzern eingesetzt.

Wer sich in der Vergangenheit mit Programmcode, Übersetzungen oder finanzieller Unterstützung am Projekt beteiligt hat, erhält eine kostenlose Dauerlizenz für AltTab Pro. Neue Nutzer können die zusätzlichen Funktionen zunächst 14 Tage lang testen.