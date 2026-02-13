AltTab für macOS: Version 9.0 fokussiert sich auf Tempo und Stabilität

Die Open-Source-Anwendung AltTab für macOS ist in Version 9.0 erschienen. Nachdem mit Version 8 vor allem die Darstellung der Fenster und die technische Basis modernisiert wurden, richtet sich das aktuelle Update stärker auf Leistungsverbesserungen und Korrekturen im Detail.

AltTab bleibt damit ein Werkzeug für Nutzer, die den Wechsel zwischen Programmen und Fenstern strukturierter gestalten möchten als mit den macOS-Bordmitteln.

Mehr Leistung bei vielen geöffneten Fenstern

Ein zentrales Ziel von Version 9.0 ist ein flüssigeres Verhalten, wenn viele Fenster gleichzeitig geöffnet sind. Die Entwickler haben interne Abläufe vereinfacht und wiederkehrende Berechnungen zwischengespeichert. Dadurch muss das System weniger Arbeit leisten, wenn der Umschalter eingeblendet wird oder sich die Fensteranordnung ändert. Auch Maus- und Cursorereignisse werden nun gebündelt verarbeitet, was Verzögerungen reduzieren soll.

Ergänzend dazu wurden Teile der Benutzeroberfläche neu organisiert. Bestimmte Anzeigeelemente werden nur noch dann aktualisiert, wenn dies tatsächlich erforderlich ist. Das senkt die Belastung für das System und sorgt für ein schnelleres Reagieren, insbesondere auf älteren oder stärker ausgelasteten Macs.

Fehlerkorrekturen und visuelle Anpassungen

Neben den Leistungsverbesserungen enthält Version 9.0 mehrere Korrekturen. In seltenen Fällen fehlende Vorschaubilder von Fenstern sollen nun zuverlässig angezeigt werden. Außerdem bleibt die Scrollposition im Umschalter erhalten, auch wenn sich die Anzahl der Fenster während der Nutzung ändert. Ein weiterer Fix verhindert Abstürze unter älteren macOS-Versionen wie macOS 10.13.

Optisch passt sich AltTab weiter an aktuelle macOS-Versionen an. Neu gestaltete Schatten für Fenster-Vorschaubilder orientieren sich am Erscheinungsbild von macOS 26. Zudem wurden Übersetzungen in mehreren Sprachen aktualisiert.

Wie bereits bei den vorherigen Versionen wird AltTab weiterhin kostenlos angeboten. Die aktuelle Ausgabe steht über das Projektarchiv auf GitHub zum Download bereit.