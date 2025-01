DockDoor 1.5: Mehr Übersicht für Mac-Fenster

Die kostenfreie Mac-Anwendung DockDoor erhält mit Version 1.5 ein größeres Update. Die Desktop-App zeigt Vorschauen offener Programmfenster an, wenn der Mauszeiger über ein Icon im Dock bewegt wird. So lassen sich Fenster schneller finden und in den Vordergrund holen. Das Open-Source-Projekt ist auf dem Code-Portal GitHub verfügbar.

Direkter Zugriff auf die wichtigsten Fenster-Optionen

Neue Vorschau mit Mehrfachansicht

Mit dem Update wurde die Fensterübersicht um mehrere Anzeigeoptionen erweitert. Fenster können jetzt in mehreren Reihen dargestellt werden, was besonders bei vielen offenen Anwendungen für mehr Übersicht sorgt. Die Anzahl der Reihen lässt sich individuell einstellen. Außerdem ist es möglich, inaktive Fenster optisch abzudunkeln.

DockDoor 1.5 bietet zudem neue Steuerelemente direkt in der Vorschau. Nutzer können alle Fenster einer Anwendung auf einmal minimieren oder schließen. Auch Farben und Transparenz der Auswahlmarkierung sind anpassbar. Darüber hinaus wurde die Leistung optimiert, wodurch die App stabiler und speicherschonender laufen soll.

Die Miniatur-Ansichten bieten schnelle Orientierung

Umfangreiche Einstellungen

Der quelloffene Download unterstützt jetzt benutzerdefinierte Anwendungsordner in den Filtern und bietet eine verbesserte Fenstererkennung. Minimierte oder versteckte Fenster werden mit aktuellen Vorschaubildern angezeigt. Zusätzlich wurde der Dark Mode erweitert, um eine einheitlichere Darstellung zu ermöglichen.

DockDoor ist für macOS 14 Sonoma und neuer entwickelt und funktioniert sowohl auf Intel-Macs als auch auf Geräten mit Apple-Prozessoren. Für die Nutzung müssen Zugriffsrechte für Bedienungshilfen und Bildschirmaufnahme erteilt werden. Die Einstellungen lassen sich anschließend über das Menüleisten-Symbol anpassen. Der Download ist kostenlos auf GitHub verfügbar.

ALT+Tab: DockDoor integriert auch einen Window-Switcher