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Cyberpunk 2077 zum besten Spiel gekürt

Apple Design Awards 2026: Diese Apps und Spiele glänzen auf dem Mac
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Nachdem wir uns die diesjährigen Apple Design Awards bereits aus Sicht von iPhone und Apple Watch angesehen haben, lohnt auch ein Blick auf die Gewinner für die übrigen Apple-Plattformen.

Cyberpunk

Bestes Spiel des Jahres: „Cyberpunk 2077 Ultimate Edition“

Mehrere der ausgezeichneten Anwendungen und Spiele richten sich gezielt an Nutzer von Mac, iPad, Apple TV und Apple Vision Pro und zeigen, mit welchen Ideen und Konzepten Apples Jury beeindruckt werden kann.

Vision Pro bleibt Schaufenster für neue Ideen

Besonders auffällig ist die Rolle von Apple Vision Pro. Gleich mehrere Gewinner nutzen die räumliche Benutzeroberfläche des Headsets als zentrale Grundlage ihres Konzepts.

In der Kategorie Innovation wurde die offizielle NBA-Anwendung ausgezeichnet. Sie erlaubt es, mehrere Live-Spiele gleichzeitig im Raum anzuordnen und Statistiken direkt neben den laufenden Begegnungen einzublenden. Auch dreidimensionale Spielfeldansichten und räumlicher Klang gehören zum Funktionsumfang.

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NBA: Basketball Live-Spiele
NBA: Basketball Live-Spiele
Entwickler: NBA MEDIA VENTURES, LLC
Preis: Kostenlos+
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Im Bereich Sozialer Einfluss überzeugte Primary: News in Depth. Die Nachrichtenanwendung setzt auf eine räumliche Darstellung von Meldungen und Hintergründen. Statt klassischer Listen oder Kachelansichten werden Inhalte im Raum angeordnet und sollen so eine konzentriertere Auseinandersetzung mit aktuellen Themen ermöglichen.

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Primary: News in Depth
Primary: News in Depth
Entwickler: Wood Metal Rocks LLC
Preis: Kostenlos
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Zu den prämierten Plattformtiteln gehört außerdem Moonlitt. Die bereits in der iPhone-Übersicht erwähnte Mond-App wurde von Apple insbesondere für ihre plattformübergreifende Gestaltung gelobt und steht auch für Mac, iPad und Vision Pro zur Verfügung.

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Moonlitt: Mond/Moon Tracker
Moonlitt: Mond/Moon Tracker
Entwickler: Flipping Hues Srls
Preis: Kostenlos+
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Mac-Spiele und iPad-Apps ausgezeichnet

Bei den Spielen erhielt Blue Prince den Preis in der Innovationskategorie. Das Rätselabenteuer für den Mac kombiniert Erkundung, Storytelling und strategische Entscheidungen. Spieler bauen ein geheimnisvolles Herrenhaus Raum für Raum auf und entdecken dabei immer neue Zusammenhänge.

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Blue Prince
Blue Prince
Entwickler: Raw Fury
Preis: 29,99 €
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In der Kategorie Sozialer Einfluss wurde Consume Me ausgezeichnet. Das Spiel behandelt Themen wie Selbstbild und Essverhalten und verbindet seine Erzählung mit spielerischen Mechaniken, die die emotionale Belastung der Hauptfigur nachvollziehbar machen sollen.

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Consume Me Mobile Edition
Consume Me Mobile Edition
Entwickler: Hexecutable LLC
Preis: 9,99 €
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Für die visuelle Gestaltung ehrte Apple Tide Guide sowie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Während Tide Guide Wetter- und Gezeitendaten auf iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro übersichtlich visualisiert, demonstriert Cyberpunk 2077, welche Grafikqualität moderne Mac-Systeme inzwischen erreichen können. Apple verweist dabei ausdrücklich auf die Nutzung aktueller Metal-Technologien und die Optimierung für Apple Silicon.

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Cyberpunk 2077: Ultimate
Cyberpunk 2077: Ultimate
Entwickler: CD PROJEKT S.A.
Preis: 82,90 €
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Mit Guitar Wiz gehört zudem eine weitere plattformübergreifende Anwendung zu den Gewinnern. Die Gitarren-App steht neben iPhone und Apple Watch auch auf iPad und Mac bereit und wurde für ihre umfangreichen Bedienungshilfen ausgezeichnet.

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Guitar Wiz: Akkorde & Tuner
Guitar Wiz: Akkorde & Tuner
Entwickler: Bijoy Thangaraj
Preis: Kostenlos+
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Die diesjährigen Apple Design Awards zeigen damit erneut, dass Apple die Auszeichnungen nicht nur für optisch ansprechende Anwendungen vergibt. Im Mittelpunkt stehen zunehmend Bedienbarkeit, Plattformintegration und Konzepte, die die Besonderheiten einzelner Geräteklassen gezielt nutzen. Zudem scheint inzwischen auch die Verfügbarkeit der App im Mac App Store eines der (inoffiziellen) Auswahlkriterien zu sein.
03. Juni 2026 um 07:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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