Microsoft stellt eigene KI-Familie vor: Abschied von OpenAI?

Microsoft hat mit der Vorstellung von sieben neuen KI-Modellen einen strategischen Kurswechsel angedeutet. Unter dem Namen MAI präsentiert das Unternehmen erstmals eine umfassende Modellfamilie, die vollständig in Eigenregie entwickelt wurde.

Die Ankündigung reicht von Sprach- und Bildmodellen über Transkriptionswerkzeuge bis hin zu spezialisierten Programmiermodellen. Gleichzeitig betont Microsoft auffallend deutlich, dass sämtliche Systeme ohne die Nutzung fremder Modelle entstanden seien und ausschließlich auf lizenzierten Trainingsdaten basieren.

Die Vorstellung verdient auch deshalb Aufmerksamkeit, weil Microsoft bislang vor allem als engster Partner von OpenAI wahrgenommen wurde. Milliardeninvestitionen in ChatGPT und die tiefe Integration von GPT-Modellen in Copilot, Windows und Microsoft 365 hatten diesen Eindruck über Jahre geprägt. Mit den neuen MAI-Modellen scheint Microsoft nun stärker auf eine eigene technologische Basis hinzuarbeiten.

Ausschließlich lizenzierte Trainingsdaten

Im Mittelpunkt der neuen Modellfamilie steht MAI-Thinking-1, das für komplexe Schlussfolgerungen und anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurde. Hinzu kommen Modelle für Softwareentwicklung, Sprachsynthese, Transkription und Bildgenerierung. Die neuen Modelle lassen sich hier ausprobieren.

Besonders auffällig ist dabei die Wortwahl des Unternehmens. Immer wieder hebt Microsoft hervor, dass die Modelle nicht durch sogenannte Destillation entstanden seien. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem kleinere Systeme von bereits existierenden KI-Modellen lernen.

Stattdessen betont Microsoft die vollständige Eigenentwicklung. Auch beim Trainingsmaterial setzt das Unternehmen einen klaren Akzent. Die Datensätze seien sauber, nachvollziehbar und lizenziert. In einer Branche, die seit Jahren über Urheberrechtsfragen, ungeklärte Trainingsdaten und Klagen von Rechteinhabern diskutiert, versucht Microsoft daraus erkennbar ein Alleinstellungsmerkmal zu machen.

Die neuen MAI-Modelle im Überblick

MAI-Thinking-1: Modell für komplexe Denkaufgaben, Mathematik und Softwareentwicklung.

Modell für komplexe Denkaufgaben, Mathematik und Softwareentwicklung. MAI-Code-1-Flash: schlankes Coding-Modell für GitHub Copilot, VS Code und andere Entwicklerwerkzeuge.

schlankes Coding-Modell für GitHub Copilot, VS Code und andere Entwicklerwerkzeuge. MAI-Image-2.5: Modell für Bilderzeugung und Bildbearbeitung, auch als schnellere Flash-Version.

Modell für Bilderzeugung und Bildbearbeitung, auch als schnellere Flash-Version. MAI-Transcribe-1.5: System zur Umwandlung gesprochener Sprache in Text.

System zur Umwandlung gesprochener Sprache in Text. MAI-Voice-2: Modell für die Erzeugung natürlicher Sprachausgabe in mehreren Sprachen.

Modell für die Erzeugung natürlicher Sprachausgabe in mehreren Sprachen. MAI-Voice-2-Flash: ressourcensparende Variante für Sprachsynthese mit geringeren Betriebskosten.

Microsoft setzt auf Eigenständigkeit

Auch optisch fällt die neue Ausrichtung auf. Die Webseite des Microsoft-AI-Labors erinnert uns mit ihrer Bildsprache, Typografie und Seitenstruktur auffällig an Anthropic. Damit präsentiert sich Microsoft nicht mehr nur als Plattformbetreiber oder OpenAI-Partner, sondern zunehmend als eigenständiges KI-Labor mit eigener Identität.

Ob die neuen MAI-Modelle langfristig die bislang eingesetzten OpenAI-Systeme in Copilot und anderen Microsoft-Produkten ersetzen werden, lässt das Unternehmen offen.