500 Mio. Euro: Apple muss EU-Strafe vorerst nicht bezahlen

Apple steht weiter unter Beobachtung der EU-Kommission. Der Konzern hatte im Frühjahr eine Geldbuße in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten, weil er Entwickler daran hinderte, auf günstigere Angebote außerhalb des eigenen App Stores hinzuweisen.

Nach Ansicht der Kommission verstößt dieses Vorgehen gegen zentrale Vorgaben der europäischen Digitalgesetze. Die EU hatte Apple eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um seine Geschäftspraktiken anzupassen. Diese endet bereits in der kommenden Woche, am 26. Juni.

Trotz des Fristablaufs verzichtet die Kommission zunächst auf zusätzliche Sanktionen. Eine Sprecherin erklärte, dass neue Strafzahlungen nur nach eingehender Prüfung und im Austausch mit dem Unternehmen verhängt würden. Im Vordergrund stehe die Durchsetzung der Regeln, nicht eine automatische Bestrafung.

Unter anderem strittig: Apps wie Spotify wollen direkte Bezahloptionen innerhalb der eigenen App

App Store-Regeln verhindern Wettbewerb

Kernpunkt der Auseinandersetzung ist Apples App-Ökosystem. Nach Ansicht der EU verhindert das Unternehmen aktiv, dass Entwickler alternative Zahlungswege nutzen oder externe Inhalte bewerben können. Dies beeinträchtige die Wahlfreiheit der Nutzer und schließe andere Anbieter vom Markt aus. Digitalgesetze wie der DMA soll genau solche Mechanismen unterbinden und marktbeherrschende Plattformen zu mehr Offenheit verpflichten.

Apple hat inzwischen Änderungen aber auch einen Einspruch angekündigt. Ob das Verhalten des Konzerns den Anforderungen der EU entspricht, wird derzeit noch bewertet. Die Kommission will ihre Einschätzung zeitnah mit dem Unternehmen teilen.

Auch Meta unter Beobachtung

Auch Meta war im April wegen eines problematischen Werbemodells zu einer Zahlung in Höhe von 200 Millionen Euro verpflichtet worden. Der Facebook-Konzern bietet Nutzerinnen und Nutzern ein werbefreies Abo nur gegen Zahlung an, wenn sie der Datennutzung nicht zustimmen wollen. Ein überarbeitetes Modell ist seit November in Kraft, wird von der EU aber weiterhin geprüft.

