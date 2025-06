THOMSON Go Cast: Neuer 4K-Streaming-Stick mit Google TV

Nach dem THOMSON Go Plus, der Kombination aus Fernseher, Tablet und Präsentationsdisplay auf Rollen, bringt der Hersteller mit dem THOMSON Go Cast 150 jetzt einen kompakten Streaming-Stick auf den Markt, der es mit den Fire-Geräten von Amazon aufnehmen will und dafür auf das Google-TV- Betriebssystem setzt.

Fire-Konkurrent für 49 Euro

Der Stick ist für die Nutzung an beliebigen HDMI-Bildschirmen ausgelegt, etwa an älteren Fernsehern, in Ferienwohnungen oder Hotelzimmern. Er bietet Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste wie Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+ und YouTube. Unterstützt werden zudem mehrere Benutzerprofile sowie die Google Cast-Funktion zum Übertragen von Inhalten vom Smartphone.

THOMSON Go Plus: Kombiniert TV, Tablet und Präsentationsdisplay

Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-C-Kabel, das in vielen Fällen direkt vom angeschlossenen Fernseher mit Energie versorgt werden kann. Eine Bluetooth-Fernbedienung mit Direktwahltasten und Sprachsteuerung gehört zum Lieferumfang. Ein Multi-Stecker-Adapter für verschiedene Länder ist im Paket enthalten.

4K mit 60 Bildern pro Sekunde

Im Inneren des Geräts arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB internem Speicher. Die Bildausgabe erfolgt in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Unterstützt werden auch HDR10 sowie die Audiostandards Dolby Atmos und Dolby Digital+.

„perfekter Ersatz“ für Google Chromecast

Die beiliegende Fernbedienung erlaubt neben der Navigation über Google TV auch das direkte Starten ausgewählter Dienste und die Steuerung anderer Geräte über eine integrierte Infrarot-Lernfunktion. Zudem lässt sich eine Taste individuell belegen.

Der THOMSON Go CAST 150 ist trägt eine offizielle Preisempfehlung von 69 Euro, lässt sich auf Amazon aber bereits für 49 Euro ordern und wird mit drei Jahren Garantie ausgeliefert. THOMSON selbst bewirbt den Streaming-Stick als „perfekten Ersatz“ für den inzwischen eingestellten Google Chromecast.