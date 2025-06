Hurricane 2025: Telekom streamt Festival ab 15 Uhr live

Als neuer Partner des Hurricane Festivals übernimmt die Deutsche Telekom in diesem Jahr erstmals die vollständige Festivalübertragung. Musikfans, die nicht vor Ort sind, können das Festivalwochenende vom 20. bis zum 22. Juni über verschiedene Kanäle live verfolgen.

Der Livestream wird auf MagentaTV und MagentaMusik bereitgestellt, zusätzlich übertragen auch die Social-Media-Plattformen TikTok und Facebook das Geschehen vom Gelände.

Neben Auftritten von Green Day, Apache 207, Rise Against, The Prodigy, SDP und AnnenMayKantereit sind auch exklusive Gespräche mit Künstlern sowie Einblicke hinter die Kulissen geplant. Die Livestreams sollen sowohl klassische Konzertaufnahmen als auch interaktive Elemente wie Creator-Formate und Kurzvideos integrieren, die speziell für die sozialen Medien aufbereitet sind.

Informationen zum Line up im Laufe der drei Festival-Tage sind auf dieser Sonderseite der Telekom zusammengestimmt. Aktuell sind 30 Auftritte auf zwei Bühnen geplant. Die Übertragungen starten am Wochenende gegen 12 Uhr, ausgestrahlt wird bis zum Abschluss des letzten Auftritts.

Festival-Vorteile für Telekom-Kunden

Ergänzend zum digitalen Angebot vor dem Bildschirm richtet sich die Telekom mit Sonderaktionen auch an Festivalbesucherinnen und -besucher, die ein Mobilfunkprodukt des Unternehmens nutzen. Über das Bonusprogramm „Magenta Moments“ in der MeinMagenta App sollen Kunden vor Ort spezielle Zusatzangebote in Anspruch nehmen können.

Zu den Vorteilen zählen Zutritt zu einer eigenen Telekom-Tribüne, exklusive Meet & Greets mit auftretenden Künstlern und geführte Touren durch den Backstage-Bereich. An der River Stage und Forest Stage gibt es darüber hinaus separate Bereiche mit bevorzugtem Zugang direkt vor der Bühne. Während des gesamten Festivalzeitraums stellt die Telekom unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung. Die angebotenen Extras sind jedoch limitiert und ausschließlich über die App buchbar.