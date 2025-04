„Erpressung“: US-Regierung kritisiert EU-Strafen gegen Apple scharf

Nach der von der Europäischen Kommission verhängten Strafe gegen Apple in Höhe von 500 Millionen Euro hat das Weiße Haus deutliche Kritik an der Europäischen Union geäußert. Auch die parallel ausgesprochene Sanktion gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta sorgt in Washington für Unmut. In einem offiziellen Statement bezeichnete ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA die Maßnahmen als wirtschaftliche Erpressung und sprach von diskriminierenden Vorschriften.

Konkret bezieht sich die Kritik auf den Digital Markets Act (DMA), der seit März 2024 gilt und große Plattformbetreiber wie Apple, Meta oder Google stärker regulieren soll. Ziel der Regelung ist es, marktbeherrschende Strukturen aufzubrechen und den Wettbewerb zu fördern. Die EU sieht in Apple und Meta sogenannte Gatekeeper, also Unternehmen mit einer besonders zentralen Rolle in digitalen Märkten.

Vorwurf „extraterritorialer Regulierung“

Die US-Regierung wirft der Europäischen Union vor, gezielt amerikanische Unternehmen ins Visier zu nehmen. Laut Brian Hughes, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, würden extraterritoriale Vorgaben geschaffen, die amerikanische Firmen benachteiligten und den transatlantischen Handel behinderten. Hughes sprach von einer direkten Bedrohung für eine freie Zivilgesellschaft und kritisierte die EU für eine angeblich systematische Schwächung von Technologieunternehmen aus den USA.

Die Wortwahl der Erklärung ist ungewöhnlich scharf. Von einer „regulatorischen Todesspirale“ der EU ist die Rede, deren Ende gefordert wird. Beobachter werten die Stellungnahme als mögliche Vorbereitung auf diplomatische oder handelspolitische Gegenmaßnahmen.

Apple hat Einspruch angekündigt

Von europäischer Seite wurde das Vorgehen bislang mit dem Schutz des Wettbewerbs und der Verbraucherinteressen begründet. Die Kommission betonte, der DMA richte sich nicht gegen bestimmte Länder oder Unternehmen, sondern greife bei marktübergreifender Dominanz und systematischen Einschränkungen. Ob die transatlantischen Spannungen in diesem Zusammenhang zunehmen, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen – nicht zuletzt mit Blick auf Apples angekündigten Einspruch und mögliche Reaktionen aus Brüssel.