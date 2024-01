„Wie FIFA & Co an Kids verdienen“: ARD-Doku zu Lootboxen

ç

Das Thema Lootboxen begleitet uns inzwischen seit einigen Jahren und die Kritik an dieser besonderen Art der In-App-Käufe nimmt stetig zu. Das Prinzip unterscheidet sich nicht von sonstigen Glücksspielvarianten, scheint aber gesellschaftsfähig und wird von Gesetzgebern und den Vertriebsplattformen der Apps toleriert. Die Spielehersteller waschen ihre Hände angesichts unglaublichen Einnahmequelle nach aussen hin sowieso in Unschuld.

Lootboxen sind Überraschungskisten, die man oft nur für teures Geld innerhalb von Spielen kaufen kann. Die tatsächlichen Chancen, hier als Gegenwert überhaupt etwas halbwegs Brauchbares zu erhalten, gehen gegen Null. Finanziell reiben sich die Anbieter dagegen die Hände. Die Fußballsimulation FIFA hat im Jahr 2021 allein durch den Verkauf dieser Zufallspakete 1,6 Milliarden Dollar eingefahren, das ist rund ein Drittel des Gesamtumsatzes der FIFA-Macher Electronic Arts (EA).

Der TV-Sender ARD lässt in der neu verfügbaren Doku „Glücksspiel für Kinder? – Wie FIFA & Co an Kids verdienen“ gleichermaßen Spielsüchtige und erfolgreiche eSports-Spieler zu Wort kommen, darunter auch der FIFA-Profi Tim Latka der mittlerweile mit Nachdruck gegen das Angebot von Lootboxen argumentiert.

Paul spielt leidenschaftlich FIFA, das berühmte Fußballsimulationsspiel von Electronic Arts (EA). Dort tritt er online gegen andere Gamer an. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel liegt in der Qualität der Spieler: Top-Stars wie Mbappé, Messi und Ronaldo sind besonders begehrt. Um in FIFA an hochkarätige Spieler zu gelangen, setzt Paul auf das Öffnen von sogenannten Lootboxen. Diese virtuellen Beutekisten enthalten zufällige digitale Artikel, in diesem Fall Fußballspieler, die das Spielerlebnis verbessern können.

Spieler haben am PC oder an Smartphones Tausende von Euro in Lootboxen investiert und dafür virtuelle Gegenstände oder Belohnungen erhalten. Die ARD-Doku erklärt auch, warum dies der derzeit gültigen deutschen Rechtssprechung zufolge nicht als (staatlich geregeltes) Glücksspiel zu werten ist: Gewinne können nicht in Form von Bargeld ausbezahlt werden. Nur Geld verlieren zu können, scheint für den Gesetzgeber kein Problem.

Die Dokumentation steht mit 43 Minuten Länge in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Weitere Artikel zum Thema: