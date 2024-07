Viz: Mac-App kopiert QR-Codes und Texte aus Bildern

Stellenweise hat man es auf dem Mac mit Texten und QR-Codes zu tun, die ausschließlich als Grafiken oder Screenshots vorliegen und sich auch in der Vorschau-Applikation weder markieren noch einfach kopieren lassen.

SnapTug und die QR-Code-App

Wir nutzen hier seit längerem zwei Werkzeuge, wenn wir mit eben jenen Umständen konfrontiert werden. Um die Texterkennung kümmert sich die SnapTug-Anwendung so zuverlässig, dass wir diese seit geraumer Zeit automatisch zum Systemstart öffnen lassen.

Auf das Tastenkürzel Command+Shift+2 bietet SnapTug ein Fadenkreuz an, mit dem ein beliebiger Textbereich abfotografiert werden kann, und kopiert den Textinhalt umgehend in die Zwischenablage.

SnapTug wäre auch in der Lage, QR-Codes auszuwerten, dafür nutzen wir aus Gewohnheit die QR-Code-App, die wir euch hier im Januar 2023 vorgestellt haben:

Freeware Viz will beide ersetzen

Das junge Open-Source-Projekt Viz schickt sich nun an, beide Applikationen zu ersetzen und bietet eine kostenfreie Lösung, um QR-Codes und Texte schnell in die Mac-Zwischenablage zu kopieren.

Die App ist mit einer Dateigröße von etwa drei Megabyte sehr kompakt und ermöglicht eine schnelle Textextraktion auf Knopfdruck. Standardmäßig kommen dabei die Tastenkürzel Command+Shift+1 und Command+Shift+2 zum Einsatz, diese können aber benutzerdefiniert angepasst werden. Ein weiteres Feature ist die Anzeige des kopierten Textes in einem schwebenden Overlay-Fenster, das sich auf Wunsch automatisch ausblenden lässt.

In den Einstellungen der App können Nutzer entscheiden, ob Zeilenumbrüche im extrahierten Text beibehalten oder entfernt werden sollen. Es gibt auch eine Option, mehrere Textausschnitte zur Zwischenablage hinzuzufügen, anstatt nur ein einzelnes Fragment zu speichern.

„Viz“ setzt macOS 13.0 oder neuer voraus, besitzt einen Auto-Updater und ist mit der letzten Aktualisierung nun auch von Apple beurkundet. Wer möchte, kann erkannte Texte zur weiteren Verarbeitung direkt an das Terminal weiterreichen. Hier geht es zum Download.