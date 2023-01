QR Code Scanner: Kostenlose Mac-App wertet QR-Codes aus

Ist gerade kein iPhone zur Hand, kann das Auslesen so genannter QR-Codes zur Herausforderung werden. Hatten wir in der Vergangenheit am Mac mit entsprechenden Grafiken zu tun, haben wir diese meist an Google Images übergeben und sind dann dem dort ausgelesenen Link gefolgt – kein sehr eleganter Arbeitsablauf.

Auf dem Bildschirm und per Kamera

Die kostenfreie Mac-Applikation QR Code Scanner kann diese Aufgabe problemlos übernehmen und versteht sich sowohl auf QR-Codes, die vor die FaceTime-Kamera bzw. vor eine externe Web-Cam gehalten werden als auch auch solche die euch auf Produktfotos oder per E-Mail erreichen und nur als Grafik-Datei vorliegen.

Hier kann der QR Code Scanner schlicht den Bildschirminhalt auswerten. Zieht ihr die App über einen QR-Code auf euren Bildschirm werden dessen Inhalte direkt erkannt und dargestellt. Dabei öffnen sich erkannte Links nicht umgehend, sondern werden erstmal nur in Textform angezeigt und können mit einem zusätzlichen Mausklick besucht werden.

Die App synchronisiert erkannte QR-Codes auf Wunsch über Apples iCloud zwischen euren unterschiedlichen Apple-Geräten und ist zudem auch in der Lage neue QR-Codes zu erstellen.

Auch das Erstellen ist möglich

Eine große Auswahl an Vorlagen erlaubt das Erstellen von QR-Codes mit Web-Links, solchen zum Login in verschlüsselte WLAN-Netzwerke, Codes die den Versand von E-Mails anstoßen oder solchen die auf anstehende Termine hinweisen. Zudem ist der QR Code Scanner auch in der Lage ganz konventionelle Strichcodes unterschiedlichster Barcode-Typen zu generieren.

Was die Erstellung der unterschiedlichen QR-Code-Typen angeht, fehlt uns hier jedoch leider eine Export-Option, die die Grafiken in unterschiedlichen Bildformaten und als PDF ausgibt, oder auch eine schlichet Druckoption, um den WLAN-Code direkt an den Kühlschrank pappen zu können.

Ansonsten ist der QR Code Scanner ein nettes kostenfreies Mac-Werkzeug.