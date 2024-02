SnapTug kopiert Texte, die sich nicht auswählen lassen

Nachdem inzwischen auch Apples Vorschau-Applikation mit einer soliden Texterfassung ausgestattet ist, können Mac-Anwender, die Texte aus Bildern oder geschützten PDF-Dateien kopieren möchten, den kurzen Bildschirmfoto-Umweg nehmen.

Der Bildschirmfoto-Umweg

Man lichtet den fraglichen Bereich mit einer der bekannten Tastenkombinationen kurz ab, öffnet anschließend das so erstellte Bildschirmfoto in Apples Vorschau-Applikation und nutzt die dort dann automatisch einsetzende Texterkennung, um den interessanten Abschnitt zu markieren, zu kopieren und in anderen Anwendungen weiter zu verarbeiten.

In der Regel bleibt hier ein Screenshot übrig, der eigentlich nicht benötigt wird und überhaupt könnte das Abgreifen der Textinhalte etwas eleganter vonstattengehen. In der Vergangenheit haben sich hier kostenpflichtige Anwendungen wie zum Beispiel TextSniper als hilfreiche Kandidaten angeboten, die in der Lage waren, nicht auswählbare Texte auch ohne den Zwischenschritt über einen zusätzlichen Screenshot zu kopieren.

SnapTug kann Text, QR- und Barcodes

Dass dies recht zuverlässig, auch komplett kostenlos funktioniert, zeigt die Mac-Anwendung SnapTug. Ist diese installiert und einmal mit den benötigten Berechtigungen ausgestattet, wartet SnapTug in der Mac-Menüleiste darauf, dass ihr das zugehörige Tastenkürzel drückt und lässt sich dann ähnlich dem Screenshot-Werkzeug nutzen. Auch SnapTug zeigt ein Fadenkreuz an und ermöglicht es euch, die zu kopierenden Textausschnitte einfach abzulichten.

Wenige Sekunden später ertönt ein Audiosignal und der dezente Hinweis, dass der betreffende Text gerade in die Zwischenablage kopiert wurde. Diese lässt sich dann in der Zielapplikation einfügen und jederzeit auch noch mal in der History-Übersicht der Anwendung einsehen, die sich die zehn zuletzt kopierten Textstellen merkt und jederzeit erneut zum Zugriff anbietet.

SnapTug besitzt keine In-App-Käufe, versteht sich auch auf QR-Code und Barcodes, ist nur 1 MB klein und benötigt zur Installation mindestens macOS 13.