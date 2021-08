Video: Amazon und gefälschte Produktbewertungen

Die Zuverlässigkeit von Kundenrezensionen ist in Deutschland ein intensiv diskutiertes Thema. Amazon engagiert sich seit langem gegen den Rezensionsmissbrauch und hat in seinem kontinuierlichen Kampf vor Gericht gegen Anbieter von gefälschten Kundenrezensionen in Deutschland zuletzt deutliche Fortschritte erzielt. Im Laufe der Zeit hat Amazon…

Dass Amazon derzeit allerdings aktiv daran arbeitet, das durch falsche Rezension eingebüßte Vertrauen wiederherzustellen zeigen Video-Veröffentlichungen wie der eingebettete, heute freigegebene 90-Sekunden-Clip , der in der YouTube-Reihe „Amazon antwortet 2021“ erschienen ist. Die Fragestellung: Was unternimmt Amazon gegen gefälschte Produktbewertungen?

Der Online-Händler Amazon hat in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Verkäufer-Konten gesperrt, die im Verdacht standen Produktbewertungen gefälscht, eingekauft oder aktiv manipuliert zu haben. Dies legen zumindest Recherchen von Sicherheitsforschern , einzelne Medienveröffentlichungen wie beispielsweise dieser Wall-Street-Journal-Artikel oder auch Einträge in Amazons offiziellem Hausblog nahe.

