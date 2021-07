Amazon räumt auf: Mit Gosund erwischt es den ersten HomeKit-Anbieter

In Gang gekommen ist das Ganze offenbar im Mai im Zusammenhang mit durch ein Datenleck öffentlich gewordenen Informationen . Amazon hatte basierend darauf offenbar ausreichend Handhabe, um gegen Anbieter vorzugehen, die versuchen, negative Kundenbewertungen wegzukaufen. Wir hatten bereits im Frühjahr über unseriöses Verhalten von Aukey in dieser Richtung berichtet, mittlerweile ist die Liste der allem Anschein nach von der Säuberungsaktion betroffenen Unternehmen um weitere bekannte Namen gewachsen. Nach Choetech, RAVpower und Mpow sind nun auch die Produkte von Gosund von der Handelsplattform verschwunden. Einzige Ausnahme ist eine Doppelsteckdose , doch handelt es sich hier wohl um einen Fehler und wir halten es für wahrscheinlicher, dass diese ebenfalls verschwindet, als dass die restlichen Artikel des Herstellers wieder zurückkehren.

