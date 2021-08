Magic Keyboard mit Touch ID: Jetzt auch im Einzelverkauf

Kompatibel zu den neuen Tastaturen mit Fingerabdruck-Scanner sind laut Apple ausschließlich all jene Macs in denen bereits Apples M1-Prozessor verbaut wurde. Als das MacBook Air (M1, 2020), das MacBook Pro (13″, M1, 2020) der iMac (24″, M1, 2021) und der Mac mini (M1, 2020).

Apple hat die bislang ausschließlich in Kombination mit den neuen 24-Zoll-iMac-Modellen ausgelieferten „Magic Keyboard“-Tastaturen mit Touch ID nun auch in den Einzelverkauf aufgenommen und bietet sowohl das kleine Modell als auch die Ausführung mit Ziffernblock im Apple Online Store an.

