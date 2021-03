Vertrauensverlust: Aukey will schlechte Bewertung wegkaufen

Wir haben hier ja schon öfter Zubehör von Aukey empfohlen und waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte des Herstellers eigentlich stets zufrieden. Ganz im Gegenteil zu diesem Eindruck steht allerdings, was ein ifun.de-Leser berichtet. Auf eine schlechte Produktbewertung bei Amazon hin wurde ihm von Aukey eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises angeboten, wenn er im Gegenzug seine negative Produktbewertung entfernt. Eine Vorgehensweise, die nicht nur gegen die Verkaufsrichtlinien verstößt, sondern schlichtweg indiskutabel ist.

Streitpunkt ist die seit kurzem erhältliche FHD-Webcam von Aukey. Ein Gerät in der unteren Preisklasse, das aber mit besonderer Ausstattung beworben wird, darunter ein integriertes LED-Licht. In der strittigen Bewertung hat der Leser die Lichtquelle als unzureichend bezeichnet und sich auch sonst unzufrieden über die Kamera geäußert.

Aukey hat sich für das Feedback in einer persönlichen Nachricht zwar bedankt und zudem angemerkt, dass derartige Kommentare in die Verbesserung der Produkte einfließen würden. Die Kritik möchte das Unternehmen ansonsten aber gerne aus den Amazon-Reviews gelöscht haben. In der Folge kam das zweifelhafte Rückkaufangebot zustande.

In den Reviews und Produktbewertungen bei Online-Einkaufsportalen finden sich trotz einer großen Zahl zweifelhafter Beiträge weiterhin viele seriöse und hilfreiche Produktbewertungen. Dass diese nicht immer positiv ausfallen, liegt in der Natur der Sache. Damit müssen die Anbieter jedoch umgehen lernen. Wir hoffen, dass es sich hier um einen „Ausrutscher“ handelt und setzen Aukey gleichermaßen davon in Kenntnis, dass wir derartige Maßnahmen für schlicht inakzeptabel halten.