Choetech: Amazon wirft nächsten Zubehör-Anbieter vom Marktplatz

Hierzulande will sich Choetech zukünftig dennoch breiter aufstellen. Wie das Unternehmen ebenfalls mitgeteilt hat, würden die eigenen Produkte in Deutschland fortan sowohl über die Elektronik-Kette MediaMarkt als auch über das Vergleichsportal Check24 in den Vertrieb gehen.

ifun.de gegenüber hat der Anbieter seinen Ausschluss aus dem Bestellangebot von amazon.de bestätigt, will die Gründe die zum Auseinanderbrechen der Geschäftsbeziehung geführt haben, aber selbst nicht kennen. Wie Choetech-Mitarbeiter auf Nachfrage behauptet, habe Amazon weder per E-Mail noch telefonisch über die Ursache für den „vorübergehenden Verkaufsstopp“ der eigenen Produkte informiert.

Das große Reinemachen in den Regalen des Online-Händlers Amazon geht in die nächste Runde. Nachdem der Prime-Versender bereits im Mai und Juni zahlreiche teils weniger teils besser bekannte Marken aus den Suchergebnissen und damit offenbar auch aus dem hauseignen Lagerbestand entfernte, hat es aktuell die noch relativ junge Zubehör-Marke Choetech erwischt.

