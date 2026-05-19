Vector jetzt kostenlos: Spotlight-Alternative erweitert macOS-Suche

Die Mac-Anwendung Vector wird ab sofort kostenlos angeboten. Entwickler Ethan Lipnik, der bis Mitte 2025 als Softwareentwickler bei Apple tätig war, hat angekündigt, die Anwendung „auf absehbare Zeit“ gratis bereitzustellen. Bislang wurde Vector als kostenpflichtige Produktivitäts-App vertrieben.

Die Mac-App Vector: Ab sofort kostenlos erhältlich

Die Anwendung versteht sich als erweiterte Alternative zu Apples Spotlight-Suche und kombiniert App-Launcher, Dateisuche und Systemfunktionen in einer zentralen Oberfläche. Neben klassischen Suchfunktionen integriert Vector auch Wetterdaten, Kartenansichten, Kontakte und Kalenderinformationen direkt in die Suchansicht.

Suche mit natürlicher Sprache

Laut Entwickler soll Vector nicht nur Dateinamen durchsuchen, sondern Inhalte und Zusammenhänge verstehen. Dafür setzt die Anwendung auf lokale KI-Modelle, die direkt auf dem Mac arbeiten. Nutzer sollen etwa Fotos anhand von Beschreibungen finden können, ohne exakte Begriffe oder Dateinamen zu kennen.

Die Suche soll außerdem Kalenderereignisse berücksichtigen und Wetterinformationen für anstehende Termine anzeigen können. Kontakte und Orte werden direkt innerhalb der Oberfläche dargestellt, ohne separate Anwendungen öffnen zu müssen.

Zwischenablage und Systemfunktionen integriert

Bereits jetzt bietet Vector einen integrierten Verlauf der Zwischenablage. Kopierte Inhalte wie Texte, Bilder und Links lassen sich erneut abrufen. Ergänzt wird dies durch einen Emoji-Browser, Rechnerfunktionen sowie Einheiten- und Wörterbuchabfragen.

Nach Angaben des Entwicklers erfolgt die gesamte Verarbeitung lokal auf dem Mac. Eine Cloud-Anbindung oder Datensammlung sei nicht vorgesehen. Unterstützt werden ausschließlich Macs mit Apple-Prozessoren und macOS 26 oder neuer. Ein Haken: Die Sprachunterstützung beschränkt sich derzeit nur auf Englisch.

Vector reiht sich damit in die wachsende Zahl von Mac-Werkzeugen ein, die Spotlight ersetzen oder erweitern wollen. In den vergangenen Jahren hatten wir auf ifun.de bereits mehrfach über alternative Launcher und Suchwerkzeuge für macOS berichtet, darunter Raycast, Alfred oder SuperCMD, die ebenfalls verstärkt auf Tastatursteuerung und Schnellzugriffe setzen.