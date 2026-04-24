SuperCmd: Freie Raycast-Alternative mit Launcher, Notizen und KI

Mit SuperCmd steht macOS-Nutzern eine neue Open-Source-Anwendung zur Verfügung, die Funktionen mehrerer etablierter Werkzeuge in einer Oberfläche zusammenführt. Das Projekt richtet sich an Anwender, die bislang auf eine Kombination aus Launchern, Notiz-Apps und Sprachwerkzeugen angewiesen waren.

Nach eigenen Angaben will der Entwickler damit eine kostenfreie Alternative zur Raycast-Anwendung anbieten.

Entsprechend integriert auch SuperCmd zahlreiche Funktionen und nutzt diese dann für das Abarbeiten komplexer Arbeitsabläufe. Dazu zählen eine Launcher-Funktion mit Unterstützung für Erweiterungen, eine Zwischenablage mit Verlauf sowie ein Notizbereich mit Markdown-Unterstützung. Auch Zeichenflächen für Skizzen und Diagramme sind Bestandteil der Anwendung und können ohne Einschränkungen parallel genutzt werden.

Kompatibel mit Raycast-Erweiterungen

Ein Schwerpunkt liegt auf der Kompatibilität mit bestehenden Erweiterungen. SuperCmd kann ab Werk mit Raycast-Erweiterungen umgehen und diese direkt ausführen. Dadurch lassen sich bestehende Automationen und Skripte weiterverwenden. Ergänzend bietet die Anwendung eine integrierte Dateisuche, Fensterverwaltung und konfigurierbare Tastenkombinationen.

Für Spracheingaben und Textausgabe stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Nutzer können lokale Modelle einsetzen oder externe Dienste anbinden, Diktate einsprechen oder sich markierte Inhalte aus Anwendungen vorlesen lassen.

Technisch basiert SuperCmd auf einer Kombination aus Electron und React. Für systemnahe Funktionen kommen zusätzliche Komponenten in Swift zum Einsatz. Die Anwendung benötigt unter macOS mehrere Berechtigungen, etwa für Bedienungshilfen, Mikrofonzugriff und globale Tastenkombinationen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration von KI-Funktionen. Nutzer können eigene Schnittstellen einbinden oder lokale Modelle verwenden, etwa über Ollama.

SuperCmd wird kostenlos angeboten und kann über die Projektseite oder direkt auf GitHub heruntergeladen werden.