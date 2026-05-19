Satechi ChargeView: Neuer Edel-Energiespender für den Schreibtisch

Der Zubehöranbieter Satechi hat mit dem ChargeView 140W Desktop Charger ein neues USB-C-Ladegerät für den Schreibtisch vorgestellt. Das Netzteil bietet vier USB-C-Anschlüsse und soll mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Auffällig ist dabei vor allem das integrierte Display, das die aktuelle Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte in Echtzeit anzeigt.

Mit einer Gesamtleistung von bis zu 140 Watt richtet sich das Ladegerät vor allem an Nutzer, die gleichzeitig Notebook, Smartphone, Tablet und Zubehör laden möchten. Laut Hersteller unterstützt der Anschluss C1 bis zu 140 Watt Leistung. Die weiteren Anschlüsse sind je nach Belegung auf niedrigere Werte ausgelegt. Zwei der Ports liefern maximal 40 Watt und eignen sich damit eher für iPhones, iPads oder kompakte Notebooks wie das MacBook Air oder das MacBook Neo.

Anzeige informiert über Stromverteilung

Das integrierte LCD zeigt nicht nur die Gesamtleistung an, sondern auch die aktuelle Verteilung auf die einzelnen Anschlüsse. Nutzer können dadurch nachvollziehen, welches Gerät gerade mit welcher Leistung geladen wird. Gerade bei modernen USB-C-Netzteilen ist dies häufig nicht transparent, da sich die verfügbare Energie dynamisch zwischen den angeschlossenen Geräten verteilt.

Technisch setzt das Ladegerät auf sogenannte GaN-Technologie. Dabei kommen Gallium-Nitrid-Bauteile zum Einsatz, die kompakter arbeiten als klassische Silizium-Netzteile und gleichzeitig höhere Leistungen ermöglichen. Dadurch fällt das Gehäuse vergleichsweise klein aus, obwohl mehrere Geräte parallel versorgt werden können.

USB-C-Leistung satt für unterwegs: Reiseladegerät von Satechi

Satechi integriert zudem Unterstützung für USB PD 3.2 mit AVS. Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein Verfahren zur flexiblen Spannungsanpassung, das insbesondere neuere iPhone-Modelle effizienter laden soll. Apple setzt diese Technik inzwischen auch bei eigenen Schnellladefunktionen ein.

Für feste Schreibtischplätze gedacht

Im Unterschied zu klassischen Mehrfachnetzteilen ist das ChargeView-Modell klar für den stationären Einsatz vorgesehen. Das Ladegerät wird mit einem Standfuß ausgeliefert und kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden. Damit soll sich die Kabelführung auf dem Schreibtisch vereinfachen lassen.

Satechi bewirbt das Gerät zudem als zentrale Ladeeinheit für moderne Arbeitsplätze. In Produktbildern werden gleichzeitig zwei MacBooks, ein iPhone und kleinere Zubehörgeräte versorgt. Der Hersteller greift damit einen Trend auf, der sich seit der stärkeren Verbreitung von USB-C und Thunderbolt etabliert hat. Statt mehrerer Netzteile setzen viele Nutzer inzwischen auf zentrale Ladepunkte mit hoher Gesamtleistung.

Der ChargeView 140W Desktop Charger ist ab sofort erhältlich. In Deutschland liegt der Verkaufspreis bei 119 Euro.