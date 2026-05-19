140-Watt mit Leistungsanzeige und 4 × USB-C
Satechi ChargeView: Neuer Edel-Energiespender für den Schreibtisch
Der Zubehöranbieter Satechi hat mit dem ChargeView 140W Desktop Charger ein neues USB-C-Ladegerät für den Schreibtisch vorgestellt. Das Netzteil bietet vier USB-C-Anschlüsse und soll mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Auffällig ist dabei vor allem das integrierte Display, das die aktuelle Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte in Echtzeit anzeigt.
Mit einer Gesamtleistung von bis zu 140 Watt richtet sich das Ladegerät vor allem an Nutzer, die gleichzeitig Notebook, Smartphone, Tablet und Zubehör laden möchten. Laut Hersteller unterstützt der Anschluss C1 bis zu 140 Watt Leistung. Die weiteren Anschlüsse sind je nach Belegung auf niedrigere Werte ausgelegt. Zwei der Ports liefern maximal 40 Watt und eignen sich damit eher für iPhones, iPads oder kompakte Notebooks wie das MacBook Air oder das MacBook Neo.
Anzeige informiert über Stromverteilung
Das integrierte LCD zeigt nicht nur die Gesamtleistung an, sondern auch die aktuelle Verteilung auf die einzelnen Anschlüsse. Nutzer können dadurch nachvollziehen, welches Gerät gerade mit welcher Leistung geladen wird. Gerade bei modernen USB-C-Netzteilen ist dies häufig nicht transparent, da sich die verfügbare Energie dynamisch zwischen den angeschlossenen Geräten verteilt.
Technisch setzt das Ladegerät auf sogenannte GaN-Technologie. Dabei kommen Gallium-Nitrid-Bauteile zum Einsatz, die kompakter arbeiten als klassische Silizium-Netzteile und gleichzeitig höhere Leistungen ermöglichen. Dadurch fällt das Gehäuse vergleichsweise klein aus, obwohl mehrere Geräte parallel versorgt werden können.
- USB-C-Leistung satt für unterwegs: Reiseladegerät von Satechi
Satechi integriert zudem Unterstützung für USB PD 3.2 mit AVS. Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein Verfahren zur flexiblen Spannungsanpassung, das insbesondere neuere iPhone-Modelle effizienter laden soll. Apple setzt diese Technik inzwischen auch bei eigenen Schnellladefunktionen ein.
Für feste Schreibtischplätze gedacht
Im Unterschied zu klassischen Mehrfachnetzteilen ist das ChargeView-Modell klar für den stationären Einsatz vorgesehen. Das Ladegerät wird mit einem Standfuß ausgeliefert und kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden. Damit soll sich die Kabelführung auf dem Schreibtisch vereinfachen lassen.
Satechi bewirbt das Gerät zudem als zentrale Ladeeinheit für moderne Arbeitsplätze. In Produktbildern werden gleichzeitig zwei MacBooks, ein iPhone und kleinere Zubehörgeräte versorgt. Der Hersteller greift damit einen Trend auf, der sich seit der stärkeren Verbreitung von USB-C und Thunderbolt etabliert hat. Statt mehrerer Netzteile setzen viele Nutzer inzwischen auf zentrale Ladepunkte mit hoher Gesamtleistung.
Der ChargeView 140W Desktop Charger ist ab sofort erhältlich. In Deutschland liegt der Verkaufspreis bei 119 Euro.
Damals: kaufe Laptop für 700€ inklusive Netzteil
Heute: kaufe laptop für 500€ zzgl. „edles“ Netzteil für 300€
Musst du so sehen: Damals gab es zu jedem Gerät ein mittelmäßiges Werksnetzteil. Jetzt ersetzt du mit einem guten Netzteil auf einen Schlag vier schlechte, muss diese bei neuer Hardware nicht mitbezahlen und bist auch nur für die Zukunft gerüstet. It’s auf jeden Fall better als vorher, stelle ich mal fest.
+1
Nun ja, kann es verschmerzen mir ein Netzteil zu kaufen mit dem ich mehrere Geräte parallel laden kann anstatt nur eines mit einem Anschluss. Schreibtisch ist aufgeräumt und Lademöglichkeit für allerlei Geräte immer parat.
Aber das Netzteil kostet doch „nur“ 118 €, aber das würde ich investieren, wenn ich es bräuchte. 300 € sicher nicht.