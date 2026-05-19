GrandPerspective: Design-Update für den freien Speicheranalyse-Klassiker

Die Mac-Anwendung GrandPerspective steht in Version 3.7 zum Download bereit. Das kostenfreie Werkzeug hilft dabei, große Dateien und belegten Speicherplatz auf Festplatten grafisch darzustellen. Nutzer erkennen dadurch schneller, welche Ordner oder Dateien besonders viel Speicher beanspruchen und wo sich Aufräumpotenzial bietet.

Mit dem aktuellen Update reagiert der Entwickler vor allem auf Änderungen in Apples neuer „Liquid Glass“-Oberfläche. Die Anwendung wurde optisch angepasst und verwendet nun auch ein überarbeitetes App-Icon. Darüber hinaus soll die neue Version stabiler arbeiten und Probleme bei abgebrochenen Speicheranalysen vermeiden.

Liquid Glass und überarbeitete Scanlogik

GrandPerspective nutzt eine farbig ausgezeichnete Kachelansicht. Dateien und Ordner werden dabei als unterschiedlich große Rechtecke dargestellt. Große Flächen stehen für große Dateien. Das erleichtert die Suche nach Speicherfressern deutlich stärker als eine klassische Listenansicht.

Die jetzt veröffentlichte Version 3.7 aktualisiert mehrere Elemente der Benutzeroberfläche, damit sich die Anwendung besser in die aktuelle macOS-Optik einfügt. Gleichzeitig wurde die Logik für abgebrochene Scans angepasst. Wenn Nutzer eine laufende Analyse stoppen, soll sich die Anwendung nun kontrollierter beenden oder neu starten lassen.

Auch unter der Oberfläche wurde gearbeitet. Laut Entwickler wurde ein Speicherleck bei der Aktualisierung der Ordneransicht beseitigt. Solche Fehler führen dazu, dass Anwendungen unnötig Arbeitsspeicher belegen und diesen nicht wieder freigeben. Zusätzlich wurde ein Problem behoben, bei dem die App bei Aktualisierungen oder gefilterten Neu-Scans unerwartet beendet werden konnte.

Langjähriger Klassiker zur Speicheranalyse

GrandPerspective gehört zu den älteren Werkzeugen für die Speicheranalyse unter macOS und wird seit Jahren regelmäßig gepflegt. Auf ifun.de hatten wir zuletzt 2022 über die damals erschienene Version 3.0 berichtet, mit der die Anwendung eine umfangreiche technische Modernisierung erhalten hatte.

Im Sommer 2023 folgte zudem eine Überarbeitung der internen Scanlogik, die große Laufwerke schneller analysieren sollte. Ebenfalls seit 2023 arbeitet der Entwickler bereits an einer moderneren Darstellung der Benutzeroberfläche für aktuelle macOS-Versionen.

GrandPerspective lässt sich auf der Projektseite kostenlos laden. Im Mac App Store steht die Anwendung zum Unterstützerpreis von 3 Euro bereit.