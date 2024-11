Raycast für Mac: Tastatur-Launcher überarbeitet Notiz-Funktion

Der Tastatur-Launcher Raycast hat seine Notizen-Funktion grundlegend überarbeitet und präsentiert mit „Raycast Notes“ nun eine einfache Möglichkeit, Notizen schnell zu erfassen und über allen anderen Fenster anzuzeigen. Die neue Notiz-Funktion integriert zudem häufig nachgefragte Funktionen wie die Markdown-Unterstützung und die Verwaltung mehrerer Notizen.

Vereinfachte Bedienung und neue Befehle

Die Benutzeroberfläche und Steuerung von Raycast Notes wurden optimiert. Während bisher mehrere Befehle nötig waren, gibt es jetzt eine vereinfachte Kommandostruktur für häufige Funktionen, wie das Ein- und Ausblenden der Notizen auf Tastendruck.

Bestehende Shortcuts funktionieren weiterhin, für die Verwaltung und Erstellung von Notizen stehen jedoch mehrere spezifische Befehle zur Verfügung, die individuell konfiguriert werden können.

Mehr Funktionen für strukturierte Notizen

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Version ist die Unterstützung von Markdown, das eine präzisere Strukturierung der Notizen ermöglicht – durch verschiedene Textstile und Checklisten.

Zusätzlich bietet Raycast Notes die Möglichkeit, Notizen in verschiedenen Formaten wie Text, Markdown oder HTML zu exportieren, was zum Beispiel beim Verfassen von E-Mails hilfreich ist. Mit der neuen „Quicklink“-Funktion können Anwender spezielle Notizen per Tastenkombination sofort aufrufen, ohne andere Programme zu verlassen.

Fünf Notizen für Free-Nutzer

Mit diesen Verbesserungen will Raycast eine schlanke, erweiterbare Notizen-Option für Mac-Nutzer bereitstellen, die eine reibungslose Einbindung in den Arbeitsalltag ermöglicht.

Raycast richtet sich in erster Linie an professionelle Anwender und generiert seine Einnahmen durch spezielle Pro- und Team-Funktionen, die diese Nutzer unterstützen. Privatanwender können die Applikation kostenlos nutzen, allerdings mit Einschränkungen. Nutzer der kostenpflichtigen Pro-Version können unbegrenzt viele Notizen anlegen, während die kostenlose Version bis zu fünf Notizen erlaubt.